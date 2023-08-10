Оказывают психологическое давление: "вагнеровцы" имитируют прибытие на польскую границу, — ЦНС

Около 250 наемников из ЧВК "Вагнер" осуществляли маневры вдоль белорусско-польской границы, рассказали в подполье.

Наемники из российской частной военной компании "Вагнер" пытаются оказывать психологическое давление и имитируют прибытие на границу с Польшей. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

"Террористы из ЧВК "Вагнер" имитировали прибытие в район автодорожного пункта пропуска Пищатка в Берестейской области Беларуси", — говорилось в сообщении.

Со ссылкой на местное подполье ЦНС отметил, что около 250 боевиков осуществляли маневры вдоль белорусско-польской границы. В Центре убеждены, что этими действиями наемники пытались растянуть польские войска.

"Такие действия россиян свидетельствуют о психологической операции с целью нагнетания ситуации", — добавили в Центре.

Напомним, 8 августа в ЦНС предположили, что РФ может использовать "вагнеровцев" для поддержки информационной операции по давлению на страны Европы. Цель которой заключается в том, чтобы заставить страны ЕС уменьшить поддержку Украине.

В отчете Института изучения войны (ISW) от 9 августа говорилось о том, что, вероятно, сделка в рамках которой бойцы ЧВК "Вагнер" оказались на территории Республики Беларусь сорвалась. Российский инсайдерский источник рассказал о первом этапе выхода наемников из Беларуси в Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области Российской Федерации. Перемещение осуществляется группами по 500-600 человек.

8 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Беларуси находятся 6,5 тысячи представителей ЧВК "Вагнер", которые способны провоцировать Польшу и Литву. Для них создают новый лагерь вблизи населенного пункта Зябровка. Это может свидетельствовать о намерениях применить их для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.