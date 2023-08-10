"Коварная акция": глава ООН в Украине приехала на место обстрелов РФ в Покровске (фото)

Обстрел мирного города в Донецкой области Дениз Браун назвала "коварной террористической акцией". Она осудила ракетную атаку и заверила во всесторонней поддержке со стороны организации.

Генеральный секретарь ООН в Украине Дениз Браун прибыла в Покровск, что в Донецкой области на место ракетного обстрела "Искандерами". Об этом сообщает пресс-служба Покровской городской военной администрации.

Отмечается, что для оказания помощи пострадавшим жителям громады из-за российской атаки, 7 августа, представители Покровской МВА проводят переговоры с всеукраинскими и международными гуманитарными миссиями, в том числе и с ООН.

"Это была коварная террористическая акция, на которую Россия потратила 6 миллионов долларов. Было два удара ракетами "Искандер". После первого на место чрезвычайной ситуации сразу прибыли представители всех спасательніх инфраструктуры, бросились разбирать завалы и спасать людей. И в это время прогремел второй взрыв. Большее количество раненых — именно после второго "прилета", — глава МВА Сергей Добряк.

Фото: Донецкая ОВА

Добряк добавил, что 10 августа фактически разрушены около 20 квартир, повреждения получили более 3000 жилых помещений, в которых от ударной волны вылетели окна, двери.

Во время осмотра разрушенных домов Дениз Браун осудила действия армии РФ, в результате которых были убиты и ранены гражданские жители Покровска, а также заверила, что сделает все возможное во всесторонней поддержке со стороны ООН, рассказали в МВА.

Фото: Донецкая ОВА

"Со стороны ООН нам важно дать понимание, что мы рядом и мы здесь, чтобы помогать. И сегодня мы здесь не только потому, чтобы выразить, насколько шокированы этими событиями, потому что этот ракетный удар убил и ранил людей, повредил гражданскую инфраструктуру города. Это необходимо расследовать", — подчеркнула Браун.

Фото: Донецкая ОВА

К слову, 9 августа представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что ракетный обстрел Покровска ракетами "Искандер" свидетельствует о том, что Россия не настроена на участие в мирных переговорах по урегулированию конфликта.

Известно, что 8 августа в городе Покровск Донецкой области завершились поисково-спасательные работы после ракетного удара Вооруженных сил Российской Федерации. В результате ракетных ударов погибли девять человек, еще 82 получили ранения, в том числе двое детей. Второй раз оккупанты осуществили пуск "Искандера" в момент, когда в Покровске стартовала спасательная операция.

Напомним, что в результате ракетного удара по Покровску 7 августа погиб Андрей Омельченко, который занимал должность заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Кроме того, был ранен сотрудник полиции Владимир, который стал одним из героев документального фильма "20 дней в Мариуполе". Он приехал на место удара российской ракеты, чтобы оказать помощь людям, однако попал под повторный обстрел.