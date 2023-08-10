"Новая глава в оборонных технологиях": в Иране испытывают сверхзвуковую ракету, — СМИ

Сообщается, что новая ракета оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем, получившим название "Восход солнца".

Иранские военные начали испытания сверхзвуковой ракеты отечественного производства, оснащенной прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД), сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что это новое поколение иранских крылатых ракет, которое "откроет новую главу в оборонных технологиях Ирана". Для взлета ракета используется стандартный стартовый двигатель, а для второй ступени — турбореактивный двигатель иранского производства, получивший название Tolu' (Восход солнца), который позволит разогнать ракету до сверхзвуковой скорости.

"Применение реактивных двигателей в крылатых ракетах военно-морского флота и разработка сверхзвуковых крылатых ракет значительно повысят ответную мощь Ирана в случае любого военного конфликта и не позволят силам противника проявить своевременную реакцию", — говорится в сообщении.

"Гиперзвуковое оружие" Ирана

В начале июня 2023 власти Ирана продемонстрировали баллистическую ракету Fattah, которая якобы способна развивать скорость до 14 Махов (15 000 км/ч) и имеет дальность полета до 1400 км. Тогда иранские СМИ пафосно заявили, что данное вооружение может обойти современные американские системы ПРО и израильский "Железный купол".

Позже командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что потенциал Fattah позволяет увеличить дальность полета ракеты до 2000 км. При этом также утверждалось, что ракета якобы практически неуязвима для большинства западных систем ПВО.

Напомним, в Израиле продолжаются работы над противоракетным комплексом SkySonic, способным, по словам разработчиков из Rafael Advanced Defense Systems, отражать атаки гиперзвуковых ракет. В частности утверждалось, что SkySonic должен перехватывать цели летящие на скорости 10 Махов.