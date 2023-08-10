Правительство Германии вскоре может объявить о поставках ракет Taurus Украине, — СМИ

По словам немецкого депутат от СДПГ, Taurus с их большой дальностью могут очень помочь Украине в ударах по российской логистике.

Давление на федеральное правительство с целью доставки немецких крылатых ракет в Украину усиливается. По информации Deutschland T-Online, решение по поставкам Киеву ракет Taurus может быть принято в ближайшее время.

В последнее время, помимо оппозиции, все больше политиков из правящих партий призывают передать Украине управляемые ракеты Taurus. Однако до сих пор канцелярия хранила молчание. Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) заявил несколько дней назад, что доставка Taurus "не является нашим главным приоритетом прямо сейчас".

Но, как сообщает немецкое издание, теперь решение кажется неизбежным.

"Как стало известно из кругов СДПГ, федеральное правительство хочет "скоро" объявить о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Канцелярия в настоящее время работает над решением с Соединенными Штатами, самым важным партнером Германии по альянсу и крупнейшим сторонником Украины", — пишет T-online.

Несколько социал-демократов подтвердили журналистам издания информацию о том, что скоординированные действия, особенно с США, являются обязательным условием согласования канцлером новых систем вооружений для Украины.

"Украинская армия в настоящее время в основном атакует пути снабжения и склады боеприпасов. Taurus с их большой дальностью могут очень помочь Украине в этих чувствительных ударах по российской логистике", — сказал депутат от СДПГ.

Крылатые ракеты Taurus

Крылатые ракеты Taurus имеют дальность более 500 километров, могут уничтожать бункеры и считаются сложными для перехвата. Бундесвер имеет более 600 систем Taurus, но только 150 в настоящее время считаются действующими. Другие могут быть отремонтированы. Неизвестно, сколько крылатых ракет федеральное правительство намерено предоставить Украине.

Напомним, 10 августа СМИ сообщали, что в Великобритании готовят новые партии ракет для Украины. По словам журналистов, 50 рабочих, которые собирают ракеты для Киева, готовят забастовку. Но в Минобороны Британии считают, что она не повлияет на темпы поставок вооружений ВСУ.

Кроме этого, 9 августа Германия подтвердила передачу Украине дополнительных танков Leopard 1. Также Украина получит еще пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и два учебных танка.