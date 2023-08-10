Закупки Минобороны: СМИ обнаружили партию одежды ВСУ, на которой "наварили" почти $300 тысяч

СМИ выяснили, что в 2022 году закупщики Минобороны приобрели зимние куртки по цене летних, причем по дороге из Турции в Украину они подорожали в три раза.

Расследователи получили документы, свидетельствующие о возможных нарушениях при закупках одежды для ВСУ, которые проводят в Министерстве обороны Украины. В частности, оказалось, что осенью 2022 года под видом зимней одежды купили летнюю, которая к тому же в дороге существенно подорожала. Журналисты предполагают, что к закупке причастны работники министерства. О деталях рассказало издание "Зеркало недели".

Документы, которые попали в руки расследователям, касаются контракта с турецкой компанией Vector avia hava araçlari. Указывается, что в 2022 году Минобороны решило приобрести у этой компании партию зимней одежды для ВСУ на общую сумму 33 млн грн. Из этой суммы 20 млн дол. — на 233 тыс. зимних курток, 13 млн дол. — на 202 тыс. зимних брюк. Вопросы возникли, когда исследовали их цену и вес.

Закупки Минобороны: детали

На первый взгляд, цена была достаточно приемлемая, замечает издание: 86 дол. за зимнюю куртку. При этом аналогичные куртки китайского производства, которые поставляли из Болгарии, стоили несколько больше — 95 дол.

Однако проблема оказалась не столько в цене, сколько в весе. Куртки Vector avia весили вдвое меньше, чем аналогичные зимние куртки из Китая. В частности, куртки турецкого производства весили 1,1 кг, а китайского — 2 кг. Следовательно, предположили авторы, именно таким образом бойцы ВСУ зиму 2022 года встретили в летних камуфляжных куртках, а не в зимней одежде.

Ряд вопросов также появился, когда журналисты увидели документацию одной из партий одежды, которые осенью и зимой 2022 года направлялись в ВСУ. Как свидетельствуют документы, на пути из Турции в Украину партия подорожала втрое.

Одна куртка из "странной" партии на выезде из Турции стоила 29 дол./шт. и общая стоимость 4900 шт. составляла 142 тыс. дол. Однако по документам украинской таможни, куртка уже стоила 86 дол./шт., а суммарная стоимость партии составила 421 тыс. дол.

4900 курток из Турции — на выезде от производителя — Зеркало недели Фото: Зеркало недели 4900 курток из Турции — на въезде в Украину — Зеркало недели Фото: Зеркало недели

Коррупция в Минобороны: детали других закупок

Издание также опубликовало информацию о еще двух закупках Минобороны Украины, с которыми может быть не все в порядке.

Например, расследователи вспомнили о некачественных бронежилетах, в закупке которых подозревают двух чиновников министерства. Выяснилось, что в первые месяцы вторжения РФ для ВСУ приобрели бронежилеты 4-го класса защиты по цене 42 тыс. грн. При этом экспертиза показала, что стоимость снаряжения такого класса была явно завышена.

Кроме того, исследовали также вегетарианские сухпайки для ВСУ, за которые заплатили 15 млн долл. Минобороны заключило контракт с ООО "Танос Технолоджи", которое покупало пайки у турецкой же компании Orta Akdeniz Gumrok Ve Tiracet Bm. Цена набора продуктов, в котором из мяса оказался только паштет, составляла 430 грн.

Расследователи утверждают, что суммарная стоимость паштета, печенья и одноразовой посуды вряд ли может равняться 230 грн. Банка фасоли за 44 грн./шт. также слишком высока. В частности, украинская торговая сеть "Таврия-В" за аналогичный товар платила 24 грн/шт.

Сухпаек Минобороны Украины — Зеркало недели Фото: Зеркало недели

Кроме того, в наборе обнаружили продукты с маркировкой Legurme — продукцию турецкого бренда Yayla, которую раздавали в качестве гуманитарной помощи Международная организация Красный крест и благотворительная организация "Шаг к надежде".

Отметим, в январе 2023 года СМИ исследовали закупки пищевых продуктов для бойцов ВСУ. Тогда выяснили, что планировали приобрести партию яиц по 17 долл./шт. Министр обороны Резников сначала заверил, что речь шла не о штуках, а о килограммах, а потом — что не знал об этом контракте.

Напоминаем, министр финансов Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода" заявил, что в Украине, по его мнению, сейчас самый низкий уровень коррупции за все время независимости. Тем временем представители ЕС проанализировали, выполнило ли украинское правительство семь требований для вступления в Европейский Союз. Выяснилось, что выполнены далеко не все пункты, в том числе — о реформе судов и независимости СМИ.