Обнаружили по прилету: вертолет Польши потерял взрыватель от ракеты у границы с Беларусью

Войско Польское сообщило, что поиск устройства пока не дал никаких результатов. Детонатор имеет встроенную защиту и не представляет угрозы для окружающей среды.

На границе с Беларусью польские военные патрулируют территорию на боевых вертолетах. Один из них потерял взрыватель ракеты. Об этом сообщила пресс-служба Войска Польского.

Сообщается, что польская армия и пограничная служба проводят интенсивные действия с применением специализированной техники для обеспечения безопасности.

В пресс-службе предупредили поляков, что во вторник, 8 августа, после патрулирования у одного из вертолетов было обнаружено отсутствие взрывателя в ракете.

"В связи с тем, что поиск устройства пока не дал никаких результатов, сообщаем, что детонатор имеет встроенную защиту и не представляет угрозы для окружающей среды. Однако, если вы наткнетесь на него, пожалуйста, отметьте место его нахождения и сообщите об этом в ближайшую воинскую часть или в полицию", — сказано в сообщении.

В Войске Польском также отметили, что поиск устройства продолжается. Более того, во время боевых действий такие ситуации иногда происходят.

Напомним, что польские СМИ 8 августа сообщали, что Польша отправит дополнительные войска на границу с Беларусью. По словам журналистов, в Минобороны Польши отправят еще 1000 солдат для патрулирования границы с Беларусью в рамках операции "Безопасное Подляшье".

Также сообщалось, что утром 1 августа, жители приграничного польского села Беловеж заметили в небе военные вертолеты с белорусскими отметками. По словам очевидцев, техника пролетала над жилыми домами на высоте примерно 200-300 метров. Сообщалось, что вертолеты залетели на три километра вглубь Польши.