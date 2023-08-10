"Идут на радикальные действия": эксперт объяснил, почему пенсионеры в РФ поджигают военкоматы

По словам Александра Коваленко, старшее поколение в России идет на поджоги военкоматов, поскольку понимает, что их детей и внуков отправят на войну.

В разных регионах Российской Федерации начали массово поджигать военкоматы. С начала полномасштабной войны насчитано уже более 100 поджогов. Об этом сообщил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "РБК-Украина".

Он отметил, что за полтора года было вынесено около 40 приговоров, некоторых поджигателей обвинили в терактах и посадили на 19 лет.

В Министерстве внутренних дел РФ заявили, что телефонные мошенники из Украины заставляют россиян поджигать местные военкоматы, для этого используют стандартную схему, когда людям звонят и рассказывают о попытках взять кредит. Тогда мошенники предлагают наказать банк — облить его бензином или бросить коктейль Молотова. Для этого они дают адрес, по которому расположен военкомат.

Однако военный эксперт Александр Коваленко убежден, что вряд ли россиян можно так легко заставить поджигать военкоматы. По его мнению, должна быть реальная причина.

"Мы же понимаем, что должна быть реальная причина. Видимо, сейчас в России проходят процессы принудительной мобилизации, и эти люди знают, что их детей и внуков отправят на войну. Поэтому они и идут на радикальные действия. Мне кажется, причина в этом", — пояснил он.

Поджоги военкоматов в Российской Федерации: что известно

31 июля в отчете американского Института изучения войны (ISW) говорилось о том, что по России и на временно оккупированных территориях прокатился "флешмоб" с применением коктейлей Молотова. Тогда горели военкоматы в Петербурге и Можайске, а в Подмосковье в здание бросили взрывчатку.

2 августа Фокус писал, что в России начали массово поджигать военкоматы. Известно о как минимум 20 случаях за два дня. Коктейлями Молотова в военкоматы в основном бросали пенсионеры и женщины, которые стали жертвами телефонных мошенников.

Уже 8 августа Генеральная прокуратура РФ начала приравнивать поджоги военкоматов к терактам и диверсиям. В прокуратуре считают, что якобы продвижение ВС РФ в Украине могло послужить причиной для противоправных действий.