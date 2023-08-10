40% брака: Россия начала делать ракеты по советским шаблонам из-за дефицита чипов, — СМИ

По словам журналистов, у России большие проблемы с полупроводниками. Импорт микросхем упал на две трети в 2023-м году.

Россия начала создавать ракеты по советским шаблонам, так как у нее не хватает современных запчастей. Об том пишет издание BBC со ссылкой на свои источники.

Издание пишет, что, хотя России все еще удается импортировать определенное количество полупроводников, они не всегда самого высокого качества.

"Российский импорт полупроводников, который начал расти в конце прошлого года, снова сократился на две трети с января по февраль 2023 года, вынуждая их (россиян, — ред.) полагаться на низкокачественные заменители, такие как микросхемы с 40% брака", — сказал неназванный западный чиновник.

По его словам, России приходится обходиться без определенных запчастей. К примеру, некоторые ракеты обходятся без тепловизоров. Более того, российский ВПК вынужден ориентироваться на технологические стандарты времен СССР.

"Очевидно, что это резко контрастирует со способностью Украины закупать у нас передовые технологии", — добавил он.

Издание отметило, что Россия пытается закупать западные технологии через компании Чехии, Сербии, Азербайджана, Казахстана, Турции, Китая и других стран.

Сообщается, что ключевые компоненты для производства вооружений покупаются якобы для невоенного использования, например, в рамках российской космической программы.

Напомним, что ранее Фокус писал, чем опасны новейшие ракеты РФ и какова их боевая готовность. Украинские эксперты отмечали, что проект Х-50 в прошлом считался нецелесообразным для России. Однако теперь российские источники заявляют, что данный вид ракет может стать чуть ли не главным ответом на западные Storm Shadow или Scalp-EG.

Также 9 августа сообщалось, что ВС РФ переместили в оккупированный Луганск 16 вертолетов. Вывод из строя вражеской авиации, как предполагают аналитики ISW, заставит российские войска освободить аэропорт и тем самым замедлит материально-техническое обеспечение России.