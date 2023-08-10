Москва пугает ударами Х-50: чем опасны новейшие ракеты РФ и какова их боевая готовность (фото)

Украинские эксперты отмечали, что проект Х-50 в прошлом считался нецелесообразным для России. Однако теперь российские источники заявляют, что данный вид ракет может стать чуть ли не главным ответом на западные Storm Shadow или Scalp-EG.

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В начале августа российские СМИ начали разгонять информацию о том, что авиация РФ якобы начала наносить по Украине удары новейшими ракетами класса "воздух-земля" Х-50. Но 9 августа российское издание "Военное обозрение" опубликовало материал об этих ракетах, где сказано, что ни российские ни украинские официальные источники не подтверждали использование ВКС РФ данного вооружения. О том, насколько достоверными могут быть сведения о боевом применении Х-50 в Украине и какова боеготовность этих ракет выясняли эксперты Bulgarian Military.

В материале говорится, что несмотря на наличие большого количества мощных крылатых ракет, арсенал РФ имеет свои ограничения, особенно в условиях продолжающейся войны в Украине. Учитывая возможности украинских средств ПВО, такие тяжелые ракеты, как Х-101 и Х-55 не могут применяться с большой эффективностью, а 3М14 "Калибр" не обладают достаточной скрытностью, чтобы обходить воздушную оборону Украины. Еще есть ракеты П-800 "Оникс" и 9К720 "Искандер", но они имеют астрономическую стоимость, что ограничивает их применение.

Ракета под индексом "Изделие 720", которая может быть вариантом Х-50

Кроме того, для запуска Х-101 и Х-55 требуются большие бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС или Ту-160. Тепловые сигнатуры от двигателей этих самолетов могут быть обнаружены американскими спутниками SBIRS сразу после взлета, что дает время предупреждения украинским ПВО от 1 до 2 часов, отмечают эксперты

Поэтому решить эти проблемы призвана новейшая российская разработка — ракета Х-50.

Боевая готовность Х-50

Еще в апреле текущего года в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия "планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары" по территории Украины. Об этих ракетах также говорил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, который заявил, что проект Х-50 не является чем-то новым, и в прошлом он считался нецелесообразным для России из-за наличия более совершенной ракеты — Х-101.

Между тем замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Хромов все же пролил свет на намерения России и заявил, что РФ планирует начать серийное производство крылатых ракет Х-50 к осени этого года. Он также предупредил, что в перспективе может быть создан запас этих ракет, которые впоследствии будут направлены против украинских целей.

Характеристики Х-50

Если верить российским источникам, то Х-50 (или Х-СД) является неким ответом на западные ракеты Storm Shadow или Scalp-EG, которые ВСУ уже успешно применяют.

Ракета от КБ "Радуга" имеет длину около 6 метров и массу около 1600 кг. Она оснащена турбовентиляторным двигателем ОМКБ "Изделие" 37-04, благодаря которому дальность полета составляет 1500 км, а максимальная скорость достигает 950 км/ч.

Х-50 имеет приплюснутое поперечное сечение и граненые боковины. Такая форма отвечает двум требованиям: низкая радиолокационная заметность и эффективное использование объема боевого отсека тяжелого бомбардировщика при установке ракеты на шестизарядную вращающуюся пусковую установку.

Схематическое изображение ракеты Х-50

Разработчики утверждают, что ракета обладает композитным планером для снижения радиолокационной заметности, а для навигации и распознавания целей используется электрооптическая цифровая корреляционная система "Отблеск", сопоставимая с американской DSMAC.

Несмотря на то, что Х-50 примерно на 1,5 м короче и примерно на 800 кг легче Х-101, обе ракеты несут боеголовку массой 400-450 кг. Однако из-за меньших размеров Х-50 имеет меньший запас топлива, что приводит к уменьшению дальности полета. Если расчетная дальность Х-101 составляет 5500 км, то Х-55 — всего 1500 км.

Все эти показатели должны способствовать проникающим возможностям новой ракеты, которая призвана обходить западные системы NASAMS, IRIS-T и Patriot, из-за чего она превосходит уже имеющиеся на вооружении армии РФ образцы.

"Изделие 720" в одном из цехов КБ "Радуга"

Отдельно авторы публикации отметили дальность полета, которая в текущих условиях войны в Украине может стать не недостатком, а преимуществом. Дело в том, что меньший размер повышает ее скрытность, а уменьшенная масса увеличит скорость носителя Ту-22М3, что в свою очередь сократит время реагирование систем ПВО на подлет ракеты.

В итоге информации о данном вооружении не так уж много, чтобы делать однозначные выводы, однако можно предположить, что Х-50 — это миниатюрная Х-101, которая может доставить украинским системам противоракетной обороны немало хлопот.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. 7 августа заявил, что Украине необходимы не только системы ПВО дальнего радиуса действия, но и малого для уничтожения дронов-камикадзе.