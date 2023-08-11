Уничтожены минометы, артсистемы, склады БК: в ВСУ рассказали об успехах на Юге

За сутки на Таврическом направлении было убито 49 оккупантов, а 208 — ранены. Силы обороны уничтожили 16 единиц военной российской техники, рассказал генерал Александр Тарнавский.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что Вооруженные силы Украины движутся вперед и имеют успехи на Таврическом направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Таврическое направление. Есть движение вперед и успехи", — сказал Александр Тарнавский.

Он отметил, что в течение суток артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1464 огневых задачи. В частности, за последние сутки враг потерял убитыми, ранеными и пленными 257 человек, из которых 49 погибших и 208 раненых.

Также было уничтожено 16 единиц военной российской техники: четыре боевые бронированные машины, три артиллерийские системы и минометы, реактивная система залпового огня (РСЗО), беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пять единиц автомобильной и две единицы специальной техники. Кроме этого, украинские бойцы уничтожили пять складов с вражескими боеприпасами.

Напомним, 11 августа Фокус писал, что спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев рассказал, что враг начал штурмовать позиции ВСУ в районе Авдеевки, Купянска, Лимана и на Запорожье, однако Силы обороны сдерживают попытки противника. Также украинские военные продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

8 августа заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин сообщил, что на Южном направлении оккупанты начали перебрасывать резервы со второй линии обороны на первую. Враг использует дополнительные силы, которые состоят, в частности из более элитных частей ВС РФ.