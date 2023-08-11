Морские пехотинцы за неделю уничтожили 158 оккупантов и 115 БПЛА (видео)
Кроме этого, военнослужащие ВМС ликвидировали 7 единиц техники, 3 пункта управления и 4 склада боеприпасов армии РФ.
Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ) в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.
Успехи морских пехотинцев в течение недели
В период с 4 по 10 августа, украинским военным удалось уничтожить:
- 158 оккупантов;
- 1 боевая бронированная машина;
- 1 артиллерийскую систему;
- 2 минометных расчета;
- 3 пункта управления;
- 4 хранилища с боеприпасами;
- 4 единицы специальной техники;
- 3 единицы автомобильной техники;
- 1 систему ПВО;
- 1 плавсредство;
- 113 БпЛА типа "Квадро";
- 2 БпЛА тактического уровня.
Движение российских кораблей по Керчь-Еникальскому проливу
Через неделю, в интересах РФ проход проливом осуществили:
- в Черное море — 86 судов, из них 16 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море — 124 судна, из них 21 двигались из пролива Босфор.
Указанные суда осуществляли движение с нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).
Количество российских ракетоносителей "Калибров" вблизи Украины
Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет до 4 ракет.
Вместе с этим в Азовском море находится 1 вражеский корабль, а в Средиземном море — 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;
Также, 10 августа, спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал уровень угрозы высадки морского десанта РФ, назвав ее маловероятной на данный момент. По его словам, в Черном море численность российской корабельной группировки уменьшается, а дееспособных десантных судов может быть восемь.
Напомним, что 10 августа Фокус писал, что воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины за сутки уничтожили 27 оккупантов и 27 БПЛА россиян.