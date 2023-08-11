Морские пехотинцы за неделю уничтожили 158 оккупантов и 115 БПЛА (видео)

Кроме этого, военнослужащие ВМС ликвидировали 7 единиц техники, 3 пункта управления и 4 склада боеприпасов армии РФ.

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Подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ) в составе созданных группировок продолжают выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Успехи морских пехотинцев в течение недели

В период с 4 по 10 августа, украинским военным удалось уничтожить:

158 оккупантов;

1 боевая бронированная машина;

1 артиллерийскую систему;

2 минометных расчета;

3 пункта управления;

4 хранилища с боеприпасами;

4 единицы специальной техники;

3 единицы автомобильной техники;

1 систему ПВО;

1 плавсредство;

113 БпЛА типа "Квадро";

2 БпЛА тактического уровня.

Движение российских кораблей по Керчь-Еникальскому проливу

Через неделю, в интересах РФ проход проливом осуществили:

в Черное море — 86 судов, из них 16 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море — 124 судна, из них 21 двигались из пролива Босфор.

Указанные суда осуществляли движение с нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Количество российских ракетоносителей "Калибров" вблизи Украины

Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет до 4 ракет.

Вместе с этим в Азовском море находится 1 вражеский корабль, а в Средиземном море — 8 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет;

Также, 10 августа, спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал уровень угрозы высадки морского десанта РФ, назвав ее маловероятной на данный момент. По его словам, в Черном море численность российской корабельной группировки уменьшается, а дееспособных десантных судов может быть восемь.

Напомним, что 10 августа Фокус писал, что воинские части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины за сутки уничтожили 27 оккупантов и 27 БПЛА россиян.