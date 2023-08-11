Морські піхотинці за тиждень знищили 158 окупантів та 115 БПЛА (відео)

Окрім цього, військовослужбовці ВМС ліквідували 7 одиниць техніки, 3 пункти управління та 4 склади боєприпасів армії РФ.

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Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ВМС ЗСУ) у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба ВМС.

Успіхи морських піхотинців протягом тижня

У період з 4 по 10 серпня, українським військовим вдалось знищити:

158 окупантів;

1 бойову броньовану машину;

1 артилерійську систему;

2 мінометних розрахунки;

3 пункти управління;

4 сховища з боєприпасами;

4 одиниці спеціальної техніки;

3 одиниці автомобільної техніки;

1 систему ППО;

1 плавзасіб;

113 БпЛА типу "Квадро";

2 БпЛА тактичного рівня.

Рух російських кораблів Керч-Єнікальською протокою

За тиждень, в інтересах РФ прохід протокою здійснили:

до Чорного моря – 86 суден, з них 16 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 124 судна, з них 21 рухались з протоки Босфор.

Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Кількість російських ракетоносіїв "Калібрів" поблизу України

Зазначається, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет.

Разом з цим в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель, а у Середземному морі – 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;

Також, 10 серпня, речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук прокоментував рівень загрози висадки морського десанту РФ, назвавши її малоймовірною на цей момент. За його словами, в Чорному морі чисельність російського корабельного угрупування зменшується, а дієздатних десантних суден може бути вісім.

Нагадаємо, що 10 серпня Фокус писав, що військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України за добу знищили 27 окупантів та 27 БПЛА росіян.