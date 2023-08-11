Морські піхотинці за тиждень знищили 158 окупантів та 115 БПЛА (відео)
Окрім цього, військовослужбовці ВМС ліквідували 7 одиниць техніки, 3 пункти управління та 4 склади боєприпасів армії РФ.
Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України (ВМС ЗСУ) у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба ВМС.
Успіхи морських піхотинців протягом тижня
У період з 4 по 10 серпня, українським військовим вдалось знищити:
- 158 окупантів;
- 1 бойову броньовану машину;
- 1 артилерійську систему;
- 2 мінометних розрахунки;
- 3 пункти управління;
- 4 сховища з боєприпасами;
- 4 одиниці спеціальної техніки;
- 3 одиниці автомобільної техніки;
- 1 систему ППО;
- 1 плавзасіб;
- 113 БпЛА типу "Квадро";
- 2 БпЛА тактичного рівня.
Рух російських кораблів Керч-Єнікальською протокою
За тиждень, в інтересах РФ прохід протокою здійснили:
- до Чорного моря – 86 суден, з них 16 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 124 судна, з них 21 рухались з протоки Босфор.
Зазначені судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Кількість російських ракетоносіїв "Калібрів" поблизу України
Зазначається, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет.
Разом з цим в Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель, а у Середземному морі – 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 24 ракет;
Також, 10 серпня, речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук прокоментував рівень загрози висадки морського десанту РФ, назвавши її малоймовірною на цей момент. За його словами, в Чорному морі чисельність російського корабельного угрупування зменшується, а дієздатних десантних суден може бути вісім.
Нагадаємо, що 10 серпня Фокус писав, що військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України за добу знищили 27 окупантів та 27 БПЛА росіян.