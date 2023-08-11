В BAE Systems показали ход разработки самолета 6 поколения Tempest (видео)

Великобритания, Италия и Япония совместно разрабатывают истребитель следующего поколения. Новые самолеты должны поступить в строй в 2035 году.

Американская оборонная компания BAE Systems показала видео, в котором рассказала о прогрессе создания истребителя 6 поколения. Об этом сообщает пресс-служба в твиттере.

На кадрах показали рендеры перспективного истребителя, который разрабатывается в кооперации трех стран: Великобритании, Японии и Италии. Он получил название Tempest в честь ударного самолета перехватчика времен Второй мировой войны Hawker Tempest.

Сейчас производитель проводит исследования относительно оптимального дизайна истребителя. Он должен предоставлять высокий уровень незаметности. Самолет должен поглощать радиоэлектронные лучи вражеских радаров. Окончательно дизайн должны утвердить в 2024-2025 годах. Тогда же построят первый прототип, а первый полет будет в 2028 году.

Tempest получит британско-японский двигатель, который создается компанией Rolls-Royce и японской IHI. Самолет будет работать вместе с беспилотниками BAE Mosquito в роли "преданного ведомого".

На основе научно-технических исследований, которые будут проведены между тремя странами, Япония планирует создать самолет под названием F-X. Королевские Воздушные силы должны принять Tempest в 2035 году в свой состав.

Напомним, 14 июня СМИ писали о создании истребителя Tempest. Инженеры рассказали об особенностях силовой установки и ПО.

10 августа американский истребитель 6 поколения получит революционные средства связи и РЭБ, чтобы сохранить господство в воздухе.