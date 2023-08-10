Американский истребитель 6 поколения получит революционные средства связи и РЭБ

Инженерам предстоит решить значительный вызов — создать единую систему под управлением компьютера, которая объединит в себе все средства РЭБ, связь и сенсоры.

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Гонка Воздушных и Военно-морских сил США по разработке и развертыванию истребителей следующего поколения является одним из приоритетов. Один из важных элементов самолетов — связь, датчики и станция РЭБ. Об этом сообщает The War Zone.

Бесхвостые самолеты будут чрезвычайно малозаметными с большой дальностью и грузоподъемностью. РЭБ, связь и сенсоры — это сложная тема для ВМС и ВС. Однако есть одна разработка, которая объединит всю эту функциональность в единый массив.

"Мы разрабатываем интегрированные датчики, которые работают на пересечении кибернетики, радиоэлектронной борьбы, радаров и связи", — заявлял министр обороны Ллойд Остин относительно сохранения господства в Индо-Тихоокеанском регионе.

Первый массив AESA AN/APG-63V2 в истребителе F-16

Для этого инженеры могут значительно улучшить активные массивы с электронным сканированием AESA. Они не требуют быстрого механического сканирования в разных направлениях, особенно во время перегрузок и турбулентности. AESA способен обрабатывать огромные массивы данных и сканировать воздушное пространство вокруг. Сейчас идет дискуссия о том, сможет ли массив AESA выполнять многие функции — воздушного и наземного наблюдения, связи, кибервойны и радиоэлектронной борьбы. Скорее всего, так и произойдет. Массивы становятся меньше и мощнее.

Сравнение кабины F-16A, F-16C Block 40/42, F-16C Block 50/52 и F-35

В издании отмечают, что своеобразное слияние датчиков в истребителях началось еще у самолетов 4 поколения F-15, F-16, F-14, F/A-18, а затем продолжилось в F-35 и F-22 уже 5 поколения. Слияние датчиков позволит летчику видеть сразу всю ситуацию, что повышает живучесть и летальность борта.

Главная задача заключается в том, чтобы все аппаратные и программные элементы "общались" между собой с помощью бортового компьютера. Кроме этого, ни одно средство не должно создавать помех другим. Время, необходимое для тестирования и оценки любых изменений в этих системах или ПО является чрезвычайно дорогим и замедляет развертывание обновлений и исправлений, а также новых функций и аппаратного обеспечения.

Напомним, 8 августа в РФ похвастались модернизацией истребителя Су-57, который получил новое бортовое оборудование и средства РЭБ.

3 августа СМИ писали, что Пакистан может присоединиться к созданию истребителя 5 поколения в Турции.