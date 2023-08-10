Американський винищувач 6 покоління отримає революційні засоби звʼязку та РЕБ

Інженери мають вирішити значний виклик — створити єдину систему під керуванням компʼютера, яка обʼєднає в собі всі засоби РЕБ, звʼязок і сенсори.

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Перегони Повітряних і Військово-морських сил США щодо розробки та розгортання винищувачів наступного покоління є серед пріоритетів. Один із важливих елементів літаків — звʼязок, датчики та станція РЕБ. Про це повідомляє The War Zone.

Безхвості літаки будуть надзвичайно малопомітними з великою дальністю й вантажністю. РЕБ, звʼязок і сенсори — це складна тема для ВМС і ПС. Проте є одна розробка, яка обʼєднає всю цю функціональність у єдиний масив.

"Ми розробляємо інтегровані датчики, які працюють на перетині кібернетики, радіоелектронної боротьби, радарів і зв’язку", — заявляв міністр оборони Ллойд Остін щодо збереження панування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Перший масив AESA AN/APG-63V2 у винищувачі F-16

Для цього інженери можуть значно покращити активні масиви з електронним скануванням AESA. Вони не потребують швидкого механічного сканування в різних напрямках, а особливо під час перенавантажень і турбулентності. AESA здатний обробляти величезні масиви даних і сканувати повітряний простір навколо. Зараз триває дискусія щодо того, чи зможе масив AESA виконувати багато функцій — повітряного та наземного спостереження, звʼязку, кібервійни та радіоелектронної боротьби. Найімовірніше, так і станеться. Масиви стають меншими та потужнішими.

Порівняння кабіни F-16A, F-16C Block 40/42, F-16C Block 50/52 і F-35

У виданні зазначають, що своєрідне злиття датчиків у винищувачах почалося ще в літаків 4 покоління F-15, F-16, F-14, F/A-18, а згодом продовжилася у F-35 і F-22 вже 5 покоління. Злиття датчиків дозволить льотчику бачити одразу всю ситуацію, що підвищує живучість і летальність борта.

Головне завдання полягає в тому, щоб всі апаратні та програмні елементи "спілкувалися" між собою за допомогою бортового компʼютера. Зокрема, жожен засіб не має створювати перешкод іншим. Час, потрібний для тестування й оцінки будь-яких змін у цих системах або ПЗ, є надзвичайно дорогим і сповільнює розгортання оновлень і виправлень, а також нових функцій і апаратного забезпечення.

Нагадаємо, 8 серпня в РФ похвалилися модернізацією винищувача Су-57, який отримав нове бортове обладнання та засоби РЕБ.

3 серпня ЗМІ писали, що Пакистан може долучитися до створення винищувача 5 покоління в Туреччині.