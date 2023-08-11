"Возникли технические сложности": оккупанты рассказали сколько продлится ремонт Чонгарского моста

Автомобильный мост на границе оккупированного Крыма с Херсонской областью пострадал в результате ракетной атаки ВСУ 6 августа. По информации украинских военных, переправа была важным логистическим путем для российских оккупантов.

Ремонт Чонгарского моста после недавней ракетной атаки продлится не менее месяца. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии росСМИ.

"Примерные сроки восстановления — не менее месяца. А то и два месяца работы будут продолжаться", — сказал он.

По словам Сальдо, при ремонте возникли "сложности технического плана", которые сейчас изучают специалисты. Он также заверил, что сухопутный маршрут в Крым через оккупированные регионы справляется с потоком машин, несмотря на обстрелы мостов в Херсонской области.

Напомним, 6 августа днем стало известно, что по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью, был нанесен ракетный удар. По версии главы оккупационной администрации Владимира Сальдо, автомобильную переправу и поселок Чонгар атаковали ракетами Storm Shadow. Мост получил повреждения. Также пострадала местная поселковая школа.

Позже росСМИ опубликовали информацию о том, что ракетный удар был нанесен и по автомобильному мосту через пролив Тонкий, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Очевидцы сообщали, что легкие осколочные ранения получил человек, сидевший в машине, в которую прилетел обломок ракеты. После атаки приостановил работу пункт пропуска "Джанкой".

6 августа вечером Вооруженные силы Украины подтвердили ракетные удары по двум автомобильным мостам — Чонгарскому и мосту через пролив Тонкий. По информации ВСУ, это были важные логистические пути для оккупантов.

Напомним, в июле Минобороны РФ сообщило детали атаки БПЛА оккупированного полуострова Крым. По сообщениям российского министерства, средствами РЭБ якобы "приземлили" 14 украинских беспилотников, 11 из которых упали в акватории Черного моря.

Фокус также писал, что военные рассказали, как разрушить Чонгарский мост. По мнению полковника ВСУ в запасе, военного летчика-инструктора Романа Свитана, для серьезного вывода переправы из строя хватит 5-7 британских ракет Storm Shadow.