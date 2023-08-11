Мобилизация в Украине: могут ли вручить повестку на работе

Работодатель не несет ответственность за отказ работника получать повестку. В таком случае нужно составить акт, удостоверяющий отказ, и сообщить ТЦК, рассказали юристы.

Украинские военнообязанные могут получать повестки на работе, в частности через работодателей могут осуществлять оповещение о вызове в ТЦК и СП. Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.

Таким образом представитель военкомата приносит повестку на предприятие, где обязывает руководителя выдать ее военнообязанному. В таком случае работодатель должен:

издать приказ (распоряжение) об оповещении о вызове в ТЦК и СП, сообщить военнообязанного работника под личную подпись и направить копию такого приказа (распоряжения) в ТЦК и СП в течение трех дней;

вручить повестку о вызове военнообязанному работнику;

письменно известить ТЦК и СП, если работник отсутствует;

контролировать прибытие военнообязанного работника в ТЦК и СП.

Работодатель не несет ответственности, если военнообязанный не явился в ТЦК и СП без уважительных причин. Если работник отказался подписывать приказ об оповещении о вызове и повестку, то работодатель должен составить акт, удостоверяющий отказ работника от подписи.

"Повестка даже в таком случае будет считаться врученной. За неявку по повестке или за отказ получать повестку военнообязанный работник будет нести только административную ответственность за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в виде штрафа от 3 400 до 5 100 грн. согласно ст. 210-1 КУоАП", — рассказала Марина Бекало.

По ее словам, состава уголовного преступления ст. 336 Уголовного кодекса за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации не будет, если военно-врачебная комиссия (ВВК) признает военнообязанного не годным к службе. Ведь ТЦК и СП не может призвать военнообязанного, пока ВВК не признает его годным к военной службе.

"Для образования состава уголовного правонарушения должно быть заключение ВВК о пригодности военнообязанного к службе и документально подтвержденный факт неприбытия его в ТЦК и СП по повестке на отправку на военную службу без уважительных причин", — пояснила она.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что при отказе работника получать повестку, работодатель должен составить акт и сообщить ТЦК об этом. В дальнейшем ТЦК может составить постановление об административном правонарушении на работника, который нарушил условия воинского учета или условия мобилизации.

"Если на этом этапе будет возбуждено уголовное дело, то органам досудебного расследования будет крайне трудно доказать, что действия были умышленными. К ответственности привлекают за уклонение от мобилизации, а не за получение повестки", — добавил адвокат.

Напомним, юрист Сергей Пройдак объяснил, дает ли отсрочку от призыва студентам получение второго или третьего высшего образования. Студентов, которые учатся на дневной или дуальной форме, не могут мобилизовать.

Недавно Фокус писал о четырех волнах мобилизации, во время каждой повестки получают только определенные категории военнообязанных. Однако во время четвертой призывать будут всех мужчин.