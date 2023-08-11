В Польше запустят военные аэростаты: эксперт объяснил, как это защитит границу (карта)

Военные аэростаты держатся в воздухе в 200 раз дольше, чем разведывательный беспилотник, и смогут следить круглосуточно за 800-километровой границей Польши на востоке.

В Польше планируют развернуть четыре аэростата, чтобы следить за ситуацией на восточной границе. Аэростаты оборудованы аппаратурой, которая позволит "покрыть" всю длину границы с Беларусью, с Калининградской областью России, а также Сувальский коридор на границе с Литвой. Об этом говорится в Telegram-канале редактора рубрики "Военный фокус" Игаля Левина.

В заметке размещена схема, на которой указаны четыре населенных пункта, где возможно расположение аэростатов. В частности, речь идет о следующих городах:

Илава — в 88 км от Калининградской области;

Елк — в 65 км от Сувальского коридора;

Седльце — в 65 км от границы с Беларусью в районе Бреста;

Ниско — в 90 км от границы с Украиной и в 45 км от Ряшева.

Аэростаты в Польше — возможные точки расположения Фото: Игаль Левин

Также опубликованы технические характеристики нескольких аэростатов, которые выпускает компания TCOM. Аэростаты делятся на три вида, в зависимости от решаемых задач:

тактические — полезная нагрузка от 27 до 90 кг, поднимают на высоту до 300 м, держатся в воздухе до 7 дней;

операционные — полезная нагрузка от 190 до 385 кг, поднимают на высоту от 900 до 1500 м, держатся в воздухе до 14 дней;

стратегические — полезная нагрузка от 1,6 т до 3,2 т, поднимают на высоту от 1500 м до 3000 м, держатся в воздухе до 30 дней.

Виды аэростатов фирмы TCOM Фото: Игаль Левин

На сайте компании-производителя TCOM можно найти некоторые детали относительно аэростатов. В частности, операционные аэростаты (или воздушные платформы) могут поднять в воздух от 100 до 190 кг. На платформе можно разместить сенсоры, радар, ретрансляторы.

В 2021 году стало известно об использовании подобных систем наблюдения. Например, воздушную платформу HAAS запустил Израиль (для усиления ПВО), а также Ирак закупил необходимую аппаратуру у Турции.

Игаль Левин рассказал Фокусу, в чем преимущество аэростатов над БПЛА, которые могли бы выполнять похожие функции: "Эти аэростаты оснащены приборами наблюдения, сенсорами и датчиками. Один такой аэростат может покрывать не маленькую территорию и давать постоянную картинку. Если БПЛА ограничен топливом или зарядом батареи, аэростат может висеть долго и давать постоянную картинку 24/7".

Отметим, министр обороны Польши Мариуш Блащак 11 августа сообщил об учениях, которые проводят на 32-й авиационной базе, расположенной возле города Ласк в центре страны. Политик указал, что в учениях задействована батарея ЗРК Patriot и система боевого управления противовоздушной обороной IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System).

Несколькими часами ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с Польшей. В частности, он переложил вину за "нагнетание" на польских политиков, которые готовят к выборам. При этом заверил, что виноваты в ситуации политики США.

Напоминаем, 11 августа президент Польши Анджей Дуда обратился к западным странам: пока не гибнут солдаты США, запад может надеяться победить Россию "задешево". Между тем в конце июля СМИ сообщили, что рассматривается вариант отправки в Украину польских военных — таким образом надеялись усилить эффективность сопротивления стране-агрессору.