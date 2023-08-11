10 машин на всю Украину: в ВСУ заметили редкий инженерный БТМ-3

БТМ-3 — это машина, которая способна прорыть 700 метров траншеи за один час и глубиной почти 1 метр.

В Украине заметили редкую инженерную машину БТМ-3, которая предназначена для рытья траншей. Об этом сообщает Forbes.

Инженерная машина БТМ-3 не имеет бронирования. Но она чрезвычайно важна в условиях полномасштабной войны, отмечают в издании. 37-тонная машина сочетает в себе шасси тяжелого артиллерийского тягача АТ-Т и базу дизельного двигателя от Т-54, а также экскаватор типа бензопилы.

Основное назначение БТМ-3 — рыть траншеи. Он способен их делать глубиной 1,5 метра, шириной 0,9 метра и со скоростью 700 метров в час. И как отмечает автор, как для создания траншеи — это довольно быстро. Вероятно такими же машинами РФ строила свои километровые окопы вдоль линии фронта.

В украинской армии есть примерно 10 таких машин. Видео, которое опубликовали в сети, было снято в Запорожской области. Именно там сейчас идут основные наступательные бои со стороны ВСУ.

Если россияне рыли окопы, чтобы сдержать ВСУ, то ВСУ роют их, чтобы закрепиться на отвоеванных территориях.

"Работа траншейных машин и бульдозеров будет дополнена старомодными лопатами, чтобы обеспечить защиту людей и оборудования", — объясняет Лестер Грау и Чарльз Бартлз в статье "Русский путь войны".

Напомним, 8 августа в ВСУ заявили, что армия зашла на первую линию российской обороны.

4 августа СМИ писали, что инженеры показали робота, который сможет уничтожить бронетехнику и дроны EOS R600MC .