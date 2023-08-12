"Может стать решающим": деградация ВС РФ создает возможности для прорыва ВСУ, – ISW

По словам американских аналитиков, Россия не располагает существенными силами, которые она могла бы задействовать в качестве подкрепления, не рискуя остальными участками фронта.

Боковые передислокации Вооруженных сил Российской Федерации на ключевые участки фронта, вероятно, ослабят российские оборонительные рубежи. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 11 августа.

Как отмечают аналитики, эта практика может сорвать наступательные и оборонительные операции российских оккупантов, а также чревата быстрой деградацией сил, которые используются ВС РФ в качестве подкреплений.

"Российские боковые передислокации, скорее всего, повысят вероятность того, что российским силам придется отступить на подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки в случае прорыва Украины", — считают американские эксперты.

По данным авторов отчета, сейчас РФ не располагает существенными силами, которые она могла бы задействовать в качестве подкрепления, не подвергая при этом риску остальные участки фронта.

"Украинские контрнаступательные операции стянули элитные российские соединения и части в район Бахмута и продолжают закреплять их там", — констатировали аналитики.

Кроме того, ВС РФ перебросили существенное количество своих войск под Купянск и Сватово. Как отмечают эксперты, даже если Украина перестанет проводить контрнаступательные действия в этом районе, оккупантам потребуется некоторое время, чтобы отвести силы для боковой передислокации, не открывая участки фронта для атаки.

При этом аналитики отметили, что украинская сторона все еще располагает резервами, что дает возможность ротировать подразделения. В ISW считают, что украинские силы, вероятно, способны поддерживать боевой потенциал, необходимый для продолжения истощения российских сил.

"Таким образом, дальнейшая деградация обороняющихся российских сил создает возможности для любого украинского прорыва, который может стать решающим", — заключили в ISW

Напомним, что по данным СМИ от 11 августа, Силы обороны Украины вернулись к тактике, которую применяли в начале полномасштабного вторжения, чтобы прорвать российскую оборону.

Генерал армии Украины Николай Маломуж 11 августа отметил, что Силы обороны в Запорожской области штурмуют укрепления россиян с флангов, массово применяя новейшую технику. Поэтому оккупанты паникуют, потому что прорыв там означает начало большой наступательной операции по освобождению Херсонской и Запорожской областей и вхождения в Крым.