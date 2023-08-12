Россияне обвинили украинцев в атаке БПЛА со взрывным устройством на парашюте.

Российская система ПВО якобы сбила украинский беспилотник на территории Белгородской области. В Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков 12 августа сообщил подробности.

По его словам, жители Шебекинского округа слышали громкий взрыв. Это как будто работала система ПВО. Информацию о последствиях не поступала.

В Telegram-канале Shot сообщили, что местные жители видели, как что-то спускалось с неба на парашюте. Предварительно, это могло быть взрывное устройство, которое нес на себе уничтоженный ПВО беспилотник.

якобы бпла в Белгородской области Фото: Shot

Ситуация в Белгородской области РФ

Российские СМИ сообщили, что ВСУ из советских танков Т-72 обстреляли Белгородскую область. По информации пропагандистов, инцидент произошел 6 августа. Силы обороны якобы нанесли удар по территории РФ из Чугуевского района Харьковской области.

Французское СМИ в июле показало, как "кадыровцы" охраняют Белгородскую область. Телеканал TF1 выпустил репортаж о чеченских боевиках, которые "присматривают" за пограничной зоной РФ. При этом журналисты не упомянули о том, кто является агрессором в войне РФ против Украины.

Два украинских дрона 4 июля проникли в Белгородскую область. Беспилотники украинского производства "Валькирия" и "Аист-100" углубились более чем на 20 километров в тыл противника рядом с российско-украинской границей.

Напомним, в августе теробороне Белгородской области выдали оружие. В Кремле выдачу автоматов и противодронных ружей белгородскому формированию объяснили "ситуацией в приграничном регионе". Им выдали автоматы, противодронные ружья и автомобили УАЗ. В теробороне этого российского региона числится около трех тысяч человек.