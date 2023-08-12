"Поводов для ажиотажа нет": в Минобороны оценили "рейд" на левобережье Херсонской области

В ведомстве отметили, что нужно высадиться, не быть уничтоженным и еще и закрепиться, нужно зачистить территорию. Кроме того, нужно отбросить врага.

Выводы относительно ситуации с продвижением украинских войск в Херсонской области делать преждевременно. В Telegram 12 августа Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, сообщила подробности.

Она отметила, что снова начался экспертный ажиотаж, который касается продвижения украинских войск на Херсонщине. По словам Маляр, недавно она вернулась из соответствующих локаций.

"Поводов для ажиотажа нет", — пояснила она.

Представительница ведомства добавила, что для того, чтобы там высадиться, не быть уничтоженным и еще и закрепиться, нужно зачистить территорию. Кроме того, нужно отбросить врага.

"Мы бережем людей, поэтому работаем контрбатарейно", — сообщила Маляр.

Маляр также отметила, что определенные подразделения выполнили задание. Она подчеркнула, что вернуть все временно оккупированные территории это главная задача Украины, поэтому везде отрабатывается такая возможность.

Рейд на левобережье Херсонской области: информация Bild

Военный обозреватель Bild Юлиан Репке 12 августа подтвердил информацию о том, что украинские спецназовцы сумели на небольших лодках переправились через реки Днепр и Конка. Силы обороны Украины якобы смогли закрепиться в соответствующей локации на левом берегу Херсонской области. Переправа как будто была осуществлена под прикрытием соответствующего ракетного обстрела, которым украинская армия успешно отвлекала оккупантов.

Немецкий журналист в своей публикации обратил внимание и на заявления российских "военкоров", которые подтвердили, что во время операции есть потери. Они приводили данные о гибели или попадании в плен 25 российских военнослужащих. По их словам, разведгруппа во главе с майором Томовым "исчезла".

Напомним, 12 августа HIMARS на левобережье Херсонской области уничтожил склад боекомплекта российских захватчиков. В результате атаки удалось уничтожить склад боеприпасов российских оккупантов на временно оккупированной территории Левобережья.