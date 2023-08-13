"Верный друг устал": вывоз зерна испортил дружбу Польши и Украины, – СМИ

Экспорт украинского зерна, по данным журналистов, посеял раздор между двумя союзниками. Варшава заявляет о далеко не лучших отношениях с Киевом и требует ценить помощь, оказанную во время большой войны с Россией.

Польша стала одним из самых верных друзей Украины в первые дни полномасштабного вторжения России. Страна предоставляла военную и экономическую помощь, принимала миллионы беженцев, но через время в Варшаве почувствовали усталость от войны, пишет американская газета Тhe Washington Post.

Между польскими и украинскими чиновниками, как указывает издание, на прошлой неделе произошло "открытое столкновение". Конфликту предшествовало высказывание советника по внешней политике президента Польши Марцина Пжидача о том, что Киеву надо начать ценить роль, которую сыграла Варшава в последние месяцы.

Высказывания Пжидача были ответом на спор между странами по экспорту украинского зерна в Польшу. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль называл действия Польши недружественными и популистскими.

Продажа зерна для Украины стала экзистенциальной проблемой после того, как в прошлом месяце армия Россия усилила бомбардировки портов а Черном море и перерезала основные экспортные маршруты на мировые рынки, указывают журналисты.

По словам замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского, отношения с Украиной сейчас не самые лучшие. Глава польского МИД добавил, что Украина не должна нападать на союзников.

Тhe Washington Post также пишет о наличии потенциала для конфликта, поскольку в прошлом Польша контролировала часть Украины и у двух стран сложная история.

"Есть два чувствительных вопроса между Польшей и Украиной. Во-первых, это многолетняя история сложных отношений, а во-вторых — новый вопрос о вывозе украинского зерна", — сказал директор Центра восточных исследований в Польше Войцех Конончук.

Фермеры стали основой избирательной кампании правящей в Польше партии "Право и справедливость". Вопрос о зерне превратился в камень преткновения для польского правительства, поскольку этой осенью предстоят выборы, добавили обозреватели.

Напомним, что глава канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил 10 августа об окончании самого горячего этапа спора с Украиной.

Фокус также писал об ухудшении ситуации с безопасностью на польско-белорусской границе. Польские военные начали операцию RENGAW, цель которой обучить личный состав армии сдерживать агрессора.