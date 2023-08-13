Сильные на словах: Минобороны РФ соврало о стрельбе по судну Sukru Okan (видео)

Иностранный сухогруз не выполнил требования ВС РФ остановить ход и сменил курс в направлении территориальных вод Турции. Вертолеты не летали, россияне оказались способны лишь на угрозы в радиоэфире.

Российские военные не вели предупредительный огонь в Черном море во время прохода иностранного грузового судна Sukru Okan в украинский порт Измаил. Об этом пишет в Telegram международное разведсообщество InformNapalm со ссылкой на моряков одного из судов, которые наблюдали за событием с расстояния.

Минобороны России заявило, что предупредительные выстрелы в воздух делали для остановки капитана корабля, который шел под флагом Палау. InformNapalm отмечает, что это заявление оказалось ложью.

"Как указали моряки, судно Sukru Okan не подчинилось требованиям ра***стов остановить ход, а просто временно сменило курс в направлении берега в территориальных водах Турции. Никакого вертолета не было и предупредительных выстрелов тоже", — рассказали разведчики.

По данным организации, были слышны только угрозы россиян в радиоэфире.

"На борту Sukru Okan находился турецкий экипаж, который "положил б***т" на угрозы и не подчинился. Так что ра***сты соврали об "успешном осмотре" судна", — заключили специалисты.

Напомним, что российское военное министерство также заявляло о высадке на борту корабля Sukru Okan вертолета Ка-29. Российские военные РФ якобы провели досмотр, поговорили с экипажем корабля и далее судно проследовало к украинскому порту.

Соединенные Штаты в конце июля грозили Москве серьезными последствиями за нападения на корабли в Черном море, участвующие в "зерновой сделке".