ВС РФ атаковали Одесскую область дронами-камикадзе и "Калибрами": есть пострадавшие (фото)

Во время массированных атак россияне выпустили в направлении региона 15 Shahed и 8 крылатых ракет морского базирования. Обломками повреждены супермаркет и общежитие одного из учебных заведений.

Ночью 14 августа Вооруженные силы Российской Федерации трижды атаковали Одесскую область. Об этом сообщил председатель общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук в своем Telegram.

"Враг трижды атаковал ночью Одесскую область, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракет морского базирования типа "Калибр", — сказал Сергей Братчук.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны отбили все атаки. Однако обломками от вражеской ракеты, направленной в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Также в результате взрывной волны были повреждены окна и балконы в нескольких домах, побиты машины, которые были рядом припаркованы. Кроме этого, на двух объектах вспыхнули пожары.

Фото: ОК "Юг"

По словам Братчука, предварительно известно о трех пострадавших — работниках супермаркета, им оказали медицинскую помощь.

Председатель общественного совета при ОВА Сергей Братчук заявил, что враг и в дальнейшем будет пытаться атаковать, поэтому Украине нужно получить еще больше средств противовоздушной обороны. Также он поблагодарил всех, кто во время ночных сигналов воздушной тревоги придерживался правил поведения.

Напомним, 13 августа российские военные обстреляли Станиславскую общину Херсонской области. Из-за вражеской атаки погибли шесть человек, в том числе месячная девочка и 12-летний мальчик. В результате чего в Офисе генпрокурора заявили о начале досудебного расследования.

Утром 11 августа ВС РФ обстреляли Ивано-Франковскую область ракетами Х-47 "Кинжал". Враг запустил четыре ракеты, одна из них была сбита в Киевской области. Тогда как еще одна попала в жилой дом, где проживала семья с тремя детьми на Ивано-Франковщине. В больницу в критическом состоянии доставили 8-летнего мальчика, однако медикам не удалось его спасти.