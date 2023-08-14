На двух участках фронта: в ISW рассказали об успехах ВСУ в контрнаступлении (карта)

По данным экспертов, ВСУ активно наступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Российские войска прикладывают все усилия для удержания позиций.

На понедельник, 14 августа, украинские военные провели контрнаступление на минимум двух участках фронта, что привело к продвижению на запад в направлении Донецкой области и на восток в направлении Запорожской области. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW) за 14 августа.

В отчете Института изучения войны отмечается, что Генштаб ВСУ сообщил о проведении украинскими силами наступательных операций на направлениях Бердянск и Мелитополь, а также о частичном успехе в районе Работино, что находится на западной части Запорожской области, примерно в 13 километрах к югу от Орехова.

с. Работино, Запорожская обл.

По данным нескольких российских источников, 12 августа было заявлено, что российские войска покинули населенный пункт Урожайное, расположенный на границе Донецкой и Запорожской областей. Однако 13 августа многие из этих же российских источников опровергли такие утверждения и сообщили, что российские войска до сих пор оставались в южной части населенного пункта.

ISW не имеет возможности подтвердить информацию о полном отходе российских войск из населенного пункта Урожайное.

с. Урожайное, Запорожская обл.

"Российские войска, вероятно, пока удерживают позиции по меньшей мере в южной части населенного пункта", – сообщили аналитики института.

Напомним, Силы обороны продолжают штурм укреплений россиян в Запорожской области. По мнению генерала армии Николая Маломужа, прорыв на этом направлении будет означать начало большой наступательной операции по освобождению Херсонской и Запорожской областей и вхождения в Крым. По этой причине ВС РФ стягивают резервы, но это проблематично, так как протяженность линии фронта 1 500 км, а профессиональных войск у оккупантов почти не осталось. Наиболее опасным для россиян является движение ВСУ в районе Работино Запорожской области.

11 августа в Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Авдеевки, Купянска, Лимана и на Запорожье и стремятся вернуть там утраченные позиции.