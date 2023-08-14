Мобилизация в Украине: кого из мужчин не призовут в армию

Законодательство предусматривает, что сразу несколько категорий военнообязанных граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о непригодных к военной службе и гражданах, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

Некоторые категории военнообязанных могут не призвать в армию во время проведения всеобщей мобилизации в Украине. Этот вопрос регулируется статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Таким образом не подлежат призыву в армию во время мобилизации:

забронированные на период мобилизации и на военное время военнообязанные;

непригодные по состоянию здоровья или по возрасту;

на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет:

если самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет, или их совершеннолетний ребенок является лицом с инвалидностью I или II группы;

на содержании которых находятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки до 18 лет;

кто на постоянной основе ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе;

у кого жена (муж) или один из родителей является лицом с инвалидностью I или II группы, если такие лица не имеют других трудоспособных лиц;

те, кто имеет несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), который уже проходит военную службу.

Напомним, соискатели высшего и профессионального образования могут получить отсрочку от мобилизации. Однако есть периоды, когда граждане теряют возможность отсрочки от мобилизации во время вступительной кампании. Также существуют определенные особенности для тех, кто получает второе-третье высшее образование и учится заочно.

13 августа Фокус писал о том, как обжаловать решение военно-врачебной комиссии, если военнообязанный с ним не согласен. В частности, это можно сделать в досудебном и судебном порядках.