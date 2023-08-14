ВС РФ нанесли ракетные удары по жилым домам в Запорожской области: есть жертвы (фото)

За прошедшие сутки, как отмечают в ОВА, российские войска 99 раз обстреляли Запорожскую область. Под вражеский огонь попали 24 населенных пункта, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения.

14 августа около 2 часов ночи Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетные удары по Запорожской области. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области в Telegram.

"В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены два дома и в соседних повылетали окна и стекла", — говорилось в сообщении.

Отметили, что из-за вражеского обстрела погибли два человека. Также трех человек удалось спасти. Спасатели ГСЧС проводили поисково-спасательные работы и доставали пострадавших из-под завалов.

Более того, в течение прошлого дня возникли два пожара в населенных пунктах Пологовского и Васильевского районов из-за вражеских обстрелов. В частности, в селе Верхняя Терса Пологовского района пожар произошел в жилом доме, а в пгт Степногорск спасатели потушили возгорание металлического гаража с автомобилем.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал об атаках врага по области за сутки. Оккупанты 99 раз ударили по 24 населенным пунктам. В частности, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Новодаровка и Малые Щербаки попали под атаку семи вражеских дронов, тогда как по Степному враг нанес три ракетных удара, по Пятихаткам — авиаудар.

"За минувшие сутки военные РФ осуществили 83 артиллерийских обстрела по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Орехова, Новодаровки, Малиновки, Левадного, Малой Токмачки, Чаривного, Червоного, Ольговского, Верхней Терсы, Белогорья, Степногорска, Каменского, Малых Щербаков, Пятихаток, Лобкового, Степного и Плавнив", — рассказал Юрий Малашко.

В результате вражеской атаки в Степном погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. В больницу доставили 64-летнюю женщину, ей оказывают необходимую помощь.

Напомним, ночью 14 августа, военные РФ атаковали Одесскую область дронами-камикадзе и ракетами морского базирования типа "Калибр". Украинская противовоздушная оборона отразила вражескую атаку, однако обломки ракеты упали в центре Одессы.

10 августа враг атаковал Запорожье с помощью ракеты "Искандер-К". В результате обстрела погибла женщина. Также были пострадавшие, в том числе дети.