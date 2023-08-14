Первый шаг к Мелитополю: в чем важность продвижения ВСУ в Роботино, — Forbes

Для российской армии есть несколько важных стратегических пунктов. Одним из них является Роботино, где стоят два мотострелковых полка.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил информацию, что украинская армия имела частичный успех в районе Роботино. Это первый опорный пункт оккупантов на пути к Мелитополю. Об этом сообщает Forbes.

Освобождение Мелитополя в издании называют одной из ключевых задач для украинской армии в ходе наступления на юге. Однако на пути к городу есть ключевые для РФ опорные пункты — это Токмак, а перед ним — Роботино. Именно освобождение последнего населенного пункта позволяет ВСУ прорывать оборону дальше. В пятницу, 11 августа украинский военный из батальона "Скала" сделал селфи на фоне знака Роботино. Задача бойцов заключается в том, чтобы двигаться в непосредственной близости от вражеских сил и разведывать цели для артиллерии.

Ситуация в районе Роботино Фото: deepstatemap.live

Поэтому наличие "Скалы" называют плохой новостью для российского гарнизона в Роботино. Населенный пункт обороняют 291-й и 1430-й мотострелковые полки РФ. Ожидается, что долгая борьба за Роботино может дойти до кульминации, как раз в то время, когда ВСУ продвигаются в Урожайном — еще одном опорном пункте РФ. Оно находится в 80 км от Роботино. Эту местность называют воротами в оккупированный Мариуполь, который тоже очень важно освободить.

Уже в 25 км от Роботино будет Токмак, а еще через 48 — Мелитополь. Эти 70 км будут сложными, но первый шаг к освобождению уже освобожден, резюмирует автор.

Напомним, 11 августа СМИ писали, что ВСУ вернулись к тактике небольших подразделений, что приводит к умеренным успехам.

14 августа в Минобороны подтвердили успех ВСУ в районе Урожайного и на левом берегу Днепра.