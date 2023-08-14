"Есть прилет": под оккупированным Мариуполем прогремели взрывы (фото)

По словам Петра Андрющенко, украинские военные снова ударили по оккупированным территориям. Над Мариуполем поднялся дым.

В понедельник, 14 августа, в населенном пункте Юрьевка, который находится возле Мариуполя, прогремели очередные взрывы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в населенном пункте "есть прилет".

Над местом прилета поднялся дым, однако информация о том, что именно было поражено, пока не поступила.

"Юрьевка. Мариупольский район. Улыбаемся и машем! Есть прилет. Урзуф, как дела? Волнуешься?" – написал Андрющенко.

Взрывы под Мариуполем

Также он сообщил об активной работе ПВО оккупантов в селе Осипенко Запорожской области.

"Учитывая Юрьевскую бавовну, кажется нас ожидает интересный день", – пишет советник.

Мариупольский район

Напомним, что Андрющенко 24 июля сообщал о минировании мостов в Мариуполе и ограничении прохода по ним. По его оценкам, ВС РФ реально готовятся к неминуемой битве за город.

В этот же день были замечены передвижения колонн военной техники из Мариуполя в сторону Бердянска Запорожской области. В двух колоннах ехали грузовики с боекомплектом и пушками класса "Рапира".