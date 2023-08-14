Навел артиллерию на склад РФ в Алешках: пленный майор Томов раскрыл ВСУ военные тайны (фото)

На обнародованных кадрах российский офицер сидит рядом с картой и рисует места, где расположены позиции ВС РФ. Это помогло Силам обороны Украины осуществить важный удар.

Взятый в плен командир разведывательной роты оккупантов и комбат Юрий Томов мог выдать Украине военные тайны Российской Федерации. Об этом сообщает издание Bild 14 августа.

На опубликованных накануне кадрах можно увидеть, что российский командир показывает на карте бойцам ВСУ позиции российских оккупантов, где они регулярно пребывают. Также Юрий Томов выкрыл и другие военные секреты ВС РФ, которыми украинские военные могут воспользоваться в собственных целях.

"По словам военных инсайдеров, Томов передал украинским солдатам как позиции своих товарищей, так и позицию российского оружейного склада в соседнем городе Алешки (Херсонская область, — ред.). Затем украинская артиллерия ударила по нему в субботу", — говорится в сообщении.

Российский командир поделился с бойцами ВСУ военными тайнами РФ Фото: Скриншот Российский командир поделился с бойцами ВСУ военными тайнами РФ Фото: Скриншот

Кроме того, было отмечено, что украинский плацдарм рядом с населенным пунктом Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра не просто удерживается, но и регулярно расширяется. Все это несмотря на то, что российские оккупанты постоянно обстреливают позиции ВСУ на этом участке фронта.

Военный эксперт BILD Юлиан Репке также отмечает, что такая тактика россиян свидетельствует о том, что они "не осмеливаются атаковать плацдарм ВСУ сухопутными силами".

Командир ВС РФ в украинском плену: что известно

На прошлой неделе российские оккупанты заявили об исчезновении командира разведывательной роты ВС РФ Юрия Томова. Спустя несколько дней в сети появился ролик, на котором он совместно с якобы представителями Сил обороны сидит возле карты и рисует там позиции ВС РФ. Дополнительно он комментирует свои отметки.

"Юра, все рисуй, только максимально корректно", — говорит за кадром один из бойцов.

Где сейчас находятся бойцы майора и в каком они состоянии — неизвестно, однако журналисты Bild в своем материале отмечают, что в плен попало еще четверо российских военнослужащих, а 25 человек погибло в бою.

Напомним, 14 августа сообщалось, что Силы обороны уничтожили полроты ВС РФ на левобережье Херсонской области. За частью российских захватчиков в районе села Казачьи Лагери приехала эвакуация, которой также не повезло попасть под огонь. Часть оккупантов, которым удалось выжить, после этого попали в плен.