"Из-за нехватки ПВО": Украина может приостановить безвиз с Израилем, — посол

По словам дипломата Евгения Корнийчука, из-за войны нет возможности обеспечить полную безопасность евреев, которые хотят приехать в Умань на Рош га-Шана. При этом о полной отмене соглашения речи не идет.

Украина действительно рассматривает вероятность приостановления безвизового режима с Израилем и на это есть ряд причин. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире "Радио Свобода" 14 августа.

По его словам, о полном разрыве межправительственного соглашения речь не идет. То есть, если безвиз и будет остановлен, то на определенное время.

"Сейчас, накануне Рош га-Шана, снова поднялся вопрос о целесообразности отвлечения огромного количества наших госслужащих во время военных действий для обеспечения безопасности паломников. Речь не идет об отмене. Рассматривался вопрос о приостановлении. То есть межправительственное соглашение никто не собирался отменять", — заявил посол Украины в Израиле.

Не менее 30 тысяч паломников из Израиля планирует приехать на могилу цадика Нахмана в Умани, где традиционно каждый год происходит празднование Рош га-Шана. Но последние полтора года в Украине идет полномасштабная война и страна не может обеспечить их безопасное пребывание здесь из-за российских атак.

Украина сильно нуждается в современных системах ПВО, которые и помогают обезопасить мирные города.

"Посольство настаивает на том, что если вы (Израиль — ред.) по каким-либо причинам не хотите выделять средства ПВО, продавать их для того, чтобы защитить гражданских украинских граждан, возможно, вы хотите защитить своих. Это логично", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено заявлениям премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Накануне он отметил, что западное оружие может легко оказаться в руках российских оккупантов, после чего быть передано другим странам.

Евгений Корнийчук ответил, что системы ПВО не стоят на передовой, соответственно, никак не могут попасть в руки противника. Это защита глубокого тыла, к которой нет доступа у ВС РФ.

Напомним, 30 июня сообщалось, что Нетаньяху ответил на обвинения посла Украины в "пророссийской позиции" Израиля. По его словам, заявления о том, что Иерусалим не выполнил своих обещаний касательно помощи Украине, не соответствуют действительности.