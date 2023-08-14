Надул, помолился и уехал: в России презентовали надувной военно-полевой храм (видео)

За разработку машины с надувным военно-полевым храмом отвечает русская православная церковь (РПЦ), он разворачивается за 10 минут и может вмещать до 60 человек.

Полевой храм как разработку презентовали на форуме "Армия-2023". Специальную машину планируют использовать на оккупированных территориях. Об этом рассказал иерей РПЦ Борис Гришин, передает издание "РИА-Новости".

По его словам военно-полевой храм представляет собой палатку 4 на 4 метра, которая сможет вместить взвод солдат.

"Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и поехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развесить, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть больше — минут 15", — сказал он.

Иерей также рассказал, что в машине есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет и два спальных места, предназначенные для водителя и священника.

"Это экспериментальный образец, который не тестировался в зоне боевых действий", — сказал представитель РПЦ.

Напомним, что 14 июля сообщалось, что Патриарх Кирилл аннексировал епархии УПЦ, расположенные на захваченных РФ территориях Украины. Алчевская, Луганская и Ровеньковская епархии, которые ранее принадлежали УПЦ, теперь под контролем Русской православной церкви.

Ранее, 16 апреля митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний сообщил, что Церковные институты в России стали одним из инструментов агрессии "русского мира". По словам предстоятеля ПЦУ, Московский патриархат во главе с Кириллом Гундяевым оказался в "рабской покорности" тирании Кремля, именно поэтому Украина должна разорвать все связи с РПЦ.