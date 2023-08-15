Пуски 28 ракет, попадание в дома и погибшие гражданские: детали ночного обстрела Украины (видео)

Взрывы прогремели в Днепре, Луцке, Львове, Краматорске и в Черкасской области. Силам ПВО удалось уничтожить более 50% выпущенных в направлении Украины крылатых ракет, но в результате попаданий в регионах есть жертвы и пострадавшие.

Ночью 15 августа ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, применив более 20 крылатых ракет воздушного и морского базирования. В результате прилета вражеских снарядов есть жертвы и разрушения как гражданской, так и промышленной инфраструктуры. Фокус в одном материале собрал всю информацию о ночной атаке ВС РФ.

Обстрел Украины 15 августа — взрывы во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый в Telegram рассказал об обстреле города. По его словам, украинская противовоздушная оборона сбила много ракет, однако есть попадания во Львове. В частности, пострадали частные дома.

"Есть попадания в жилые дома. На верхних этажах — пожар. Эвакуируем людей. Все службы на месте", — сказал Андрей Садовый.

Он отметил, что обошлось без жертв. Однако российская ракета прилетела во двор детского сада, также повреждено более ста домов, выбито более 500 окон и разрушен детский сад.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что во Львове обломки от вражеской ракеты упали на многоквартирный жилой дом на улицах Патона и Каховской, в результате чего возникло возгорание, также зафиксировали разрушения.

"Людей эвакуировали. Есть пострадавшие. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Информации о погибших пока не поступало", — заявил он.

Фото: Facebook/Андрій Садовий

Козицкий отметил, что в другой части города также зафиксировали небольшие возгорания, однако их оперативно потушили. В одном из гипермаркетов произошел обвал потолка из-за падения обломков ракеты. Зафиксировали повреждения транспортных средств.

Кроме этого, в Ставчанах было повреждено десять домов, есть люди, которые получили легкие травмы. В Суховоле также повреждены дома из-за вражеской атаки, информации о пострадавших нет.

Обстрел Украины 15 августа — взрывы в Луцке

Городской голова Луцка Игорь Полищук заявил, что ночью враг попал по одному из промышленных предприятий города.

"Предварительно есть пострадавшие, информация по этому поводу уточняется. Все экстренные службы работают на месте", — сказал он.

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко отметил, что ночью работали силы ПВО. Также враг попал в одно из предприятий промышленности в Луцке.

"К сожалению, в результате попадания есть жертвы. По состоянию на сейчас погибли 3 человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице", — позже уточнил председатель Волынской ОГА.

Обстрел Украины 15 августа — взрывы в Днепре

Председатель Днепровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в 4:30 зафиксировали попадание по одному из предприятий Днепра, там вспыхнул пожар. Предварительно, есть пострадавший.

"Ранены 2 человека. 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести. Пожар в целом охватил более 800 кв м. Его локализовали", — сказал Сергей Лысак.

Он добавил, что во время утренней вражеской атаки защитники из ЧВК "Восток" сбили семь крылатых ракет Х-101/555 над Днепропетровской областью.

Обстрел Украины 15 августа — взрывы в Черкасской области

Председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец рассказал, что под утро вражеские ракеты попали на территорию частного предприятия и медучреждения в Смеле. Прошло без пострадавших.

"В то же время повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города сейчас без воды. На месте работают правоохранительные и коммунальные службы", — подчеркнул он.

Обстрел Украины 15 августа — взрывы в Краматорске

Местный Telegram-канал сообщил о взрывах в Краматорске Донецкой области 14 августа около 23:00. Попадание произошло в базу "Сладкая жизнь". На момент публикации материала военная администрация города официально не комментировала ночной инцидент.

Обстрел Украины 15 августа — результаты работы ПВО

По данным командования Воздушных сил, ночью ВС РФ осуществили пуски 28 крылатых ракет в направлении Украины. Враг атаковал мирные города, задействовав Х-22, Х-101/Х-555 и "Калибры". В направлении Днепропетровской и Запорожской области осуществлены пуски 8 зенитных управляемых ракет.

Силам ПВО в течение массированной атаки удалось уничтожить 16 из 28 крылатых российских ракет.

Напомним, в понедельник, 14 августа, враг нанес ракетные удары по Запорожской области. В результате чего погибли два человека. Ночью того же дня военные РФ атаковали Одесскую область дронами-камикадзе и ракетами морского базирования типа "Калибр". Обломки ракеты упали в центре Одессы.