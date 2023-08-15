"Стрела-10" и не только: операторы ССО уничтожили четыре единицы техники ВС РФ (видео)

Благодаря эффективной работе операторов беспилотников удалось зафиксировать военные боевые машины и автотехнику.

Силы специальных операций ликвидировали четыре единицы российской техники. Об этом сообщили в Telegram подразделения.

Сначала аэроразведки обнаружили технику противника. Впоследствии произошло уничтожение ЗРК "Стрела-10", тягача с гаубицей и КАМАЗа. Локацию, где состоялась успешная операция, не указали.

В ССО отметили, что результат удалось получить именно благодаря эффективной работе операторов беспилотников.

"Все цели уничтожены. Идем дальше!" — сообщили в Силах специальных операций.

ССО в войне с Россией

На юге в июле украинские военные сообщили подробности боя в лесу, к которому они добирались на лодке: удалось обезвредить группу российских военных, вооруженных автоматами и пулеметом. Бойцы ССО захватили в плен бывшего заключенного колонии РФ.

В ССО в мае сообщили итоги успешной операции на левом берегу Днепра. Воины морского центра сил спецназначения успешно провели операцию по корректировке артиллерии, однако попали под беспощадный обстрел оккупантов.

В апреле бойцы ССО применили Javelin и уничтожили вражеский беспилотник ГРАНАТ-1 вблизи Бахмута. Провели успешную операцию воины 8 полка специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича — из противотанкового вооружения уничтожили российскую воздушную цель, которая надоедала им над позициями.

Напомним, 26 июля бойцы ССО показали, как взяли в плен российских десантников в Донецкой области. В телефоне уничтоженного оккупанта украинские бойцы обнаружили список с данными о потерях одного из подразделений 247-го парашютно-десантного полка РФ.