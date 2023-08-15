Минус 13 танков, "Терминатор" и "Метеорит": свежие потери российских войск (список)

В российских войсках основным танком становится Т-80БВ, а не Т-72 как было в начале полномасштабного вторжения. Среди 13 потерянных танков 11 были именно Т-80БВ, БВМ или БВ образца 2022 года.

Российские войска потеряли большое количество бронетехники. Об этом сообщает Якуб Яновский из проекта подсчета потерь ВС РФ и ВСУ Oryx.

В обновленном списке потерь добавили 41 потерянную единицу техники войсками РФ. В список попадает только визуально подтвержденная техника, но не за конкретные промежутки времени, а в целом все новые потери с фото или видео подтверждением. Поэтому украинские войска уничтожили большое количество танков:

9 Т-80БВ, из которых 7 уничтожено, 1 поврежден, а один брошен;

1 Т-80БВ образца 2022 года;

1 Т-80БВМ;

2 Т-90М "Прорыв".

Подтверждается тенденция аналитика Ричарда Верекера, который заметил, что Т-80 становится основным танком в российских войсках, его же враг больше всего и теряет.

Какие танки больше всего теряют российские военные

Также российские войска потеряли один БМПТ "Терминатор" и значительное количество легкобронированной техники — 3 МТ-ЛБ, 1 МТ-ЛБВМК, 5 БМП-1, 2 БМП-2, 1 БМД-2, 1 БТР-82А, 1 БТР-Д, 1 БТР-МДМ "Ракушка", 1 броневик "Тигр" и один тип БМП не удалось установить. Всего 17 единиц. Украинские военные сбросили на машину для разминирования УР-77 "Метеорит" гранату, что привело к тотальному уничтожению установки.

ВСУ уничтожили 2 артиллерийские установки и две ЗРК "Стрела-10" и "Тор-М1". Кроме этого оккупанты потеряли 5 транспортных средств по типу УАЗов и Уралов.

Обновленный список российских потерь

С украинской стороны потери были в разы меньше: 1 танк, 4 БМП, 1 БТР и другие. Враг смог повредить польскую БМП Rosomak. Также в список добавили патрульный катер UMS-1000, который оккупанты захватили еще в 2022 году. Всего обновленные данные составили 17 единиц техники.

Напомним, 15 августа росСМИ сообщили, что украинская ракета Storm Shadow ликвидировала полковник ВС РФ в оккупированной Юрьевке.

14 августа аналитики впервые уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Сосна-Р".