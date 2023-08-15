Граница под контролем: в Черниговской области уничтожили две вражеских ДРГ, — Наев

Приближение двух групп диверсантов заметил часовой поста наблюдения, после чего по противнику был открыт огонь из стрелкового оружия и артиллерии.

В пределах Новгород-Северской территориальной громады Черниговской области была пресечена попытка проникновения двух вражеских диверсионно-разведывательных групп со стороны РФ. После обнаружения противника по группе был открыт огонь из стрелкового оружия и артиллерия, несколько диверсантов ликвидировали. Об этом 15 августа сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков заметил часовой поста наблюдения. Завязался стрелковый бой", — пишет генерал.

По его словам, командир украинского подразделения принял решение открыть по диверсантам огонь из артиллерии. В это же время государственной границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями воздушного наблюдения.

"По предварительным данным диверсионно-разведывательные группы состояли из пяти и семи боевиков соответственно. Понеся потери ранеными и убитыми, враг отошел в обратном направлении", — сообщил Наев.

Ранее генерал Сергей Наев рассказал об угрозах повторного наступления вражеских сил на Киев, в числе которых могут быть солдаты белорусской армии и наемники группировки "Вагнера". По его словам, украинское командование никогда не исключало такой сценарий, но для его реализации противнику нужно выполнить несколько условий.

Служба безопасности Украины 4 августа сообщила, что обладает информацией о подготовке масштабной провокации на стратегическом объекте Беларуси – Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе. Провокация должны будут осуществить наемники из группировки "Вагнера" и сотрудники российских спецслужб.