Ракетный террор РФ: в ВСУ рассказали, есть ли угроза ударов по Украине с моря

Враг сосредотачивает гражданские суда в так называемых районах обзора или зоны ожидания, чтобы скрываться и маневрировать за ними.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что в акватории Черного и Азовского морей наблюдается достаточно развернутая корабельная группировка. Об этом она сообщила во время телемарафона.

"Общая морская ситуация более-менее стабильная, хотя враг наращивает усилия для содержания в напряжении всего населения Украины", — сказала Наталья Гуменюк.

Она отметила, что остается достаточно развернутая корабельная группировка. В частности, в Черном море находится 14 единиц, среди которых есть фрегат "Адмирал Макаров", который использовали для атаки по Одесской области. Тогда как в Азовском — одна единица, которая собирает разведданные о надводной ситуации. Корабль также контролирует воды вокруг Керченского пролива.

По ее словам, фрегат "Адмирал Макаров" с ракетами "Калибр" находится на дежурстве в Черном море с вечера понедельника, 14 августа.

Также Наталья Гуменюк добавила, что в пунктах базирования оккупанты выстроили боновые заграждения и усилили патрулирование. Более того, враг пытается держать максимальное количество кораблей в открытом море для обеспечения возможности маневрирования. В районах так называемого обзора или зоны ожидания ВС РФ сосредотачивают гражданские суда для того, чтобы скрываться и маневрировать за ними.

Напомним, ночью 15 августа российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Они применили более 20 крылатых ракет воздушного и морского базирования. В результате обстрела есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

Во время ночной атаки силам ПВО удалось уничтожить более 50% крылатых ракет. В целом враг выпустил не менее 28 воздушных целей.