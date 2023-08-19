Российские войска планировали взять Киев за 3-4 дня. Для этого они планировали захватить аэропорт "Гостомель" и свергнуть центральную власть. Однако ряд ошибок и недооценка ВСУ привела к тому, что план провалился, а плана "Б" не было, поэтому оккупант отошел от столицы, так и не войдя в нее. Американские военные эксперты рассказали о ключевом поражении РФ под Киевом.

Битва за аэропорт "Гостомель" стала первым крупным сражением российско-украинской войны и ее решающим событием. Это сражение началось утром 24 февраля 2022 года и продолжалось менее 36 часов.

В первые часы российско-украинской войны российские войска пытались захватить ключевой аэродром в 20 км от центра столицы. За ними на транспортных самолетах должны были последовать дополнительные воздушно-десантные батальоны. Они должны были быстро развернутся, взять под контроль Киев, свергнуть правительство или заставить его бежать. В итоге Россия получила контроль над аэропортом, но не смогла высадить десант на самолетах. Призывники Национальной гвардии Украины при поддержке артиллерийских подразделений смогли задержать элитные российские воздушно-десантные войска на достаточное время, чтобы не позволить российским военным использовать аэродром в качестве воздушного моста для быстрого захвата столицы Украины.

Фокус перевел статью Лиама Коллинза, Майкла Кофмана и Джона Спенсера о ключевом поражении РФ под Киевом.

Главной целью России был захват Киева в течение 3-4 дней. Владимир Путин полагал, что если российские военные смогут достаточно быстро достичь столицы, то президент Владимир Зеленский и его правительство капитулируют, население будет усмирено, а пророссийский режим установлен до того, как будет мобилизовано эффективное сопротивление или международное сообщество успеет отреагировать. Несомненно, именно поэтому некоторые высокопоставленные американские чиновники в преддверии войны считали, что Киев может пасть в течение 72 часов.

Россия попыталась совершить переворот в украинском руководстве, центральным элементом которого стала операция "Гостомель"

Российское руководство планировало "обезглавливающее" наступление, делающее ставку на скорость действий, но при этом сопряженное со значительным риском для задействованных сил. Вместо операции объединенных сил, основной целью которой было уничтожение украинских вооруженных сил, Россия попыталась совершить переворот в украинском руководстве, центральным элементом которого стала операция "Гостомель". Одновременно предполагалось осуществить крупные вторжения маневренных сил по другим направлениям, чтобы вызвать паралич в украинских вооруженных силах. Операция задумывалась как противовес широкой диверсионной и инфильтрационной деятельности. В российском руководстве рассчитывали, что значительная часть украинского сопротивления можно вывести из строя изнутри. Москва предполагала, что ей не придется воевать с большей частью украинских вооруженных сил обычным способом, а после взятия столицы часть вооруженных сил будет выведена из строя или запросто изолирована.

Эта стратегия с высоким риском и высокими ставками была вполне типичной, учитывая количество подобных операций в российской и советской истории, включая операцию "Дунай" в 1968 году, "Шторм-333" в 1979 году, захват аэропорта Приштины в 1999 году и переброску воздушного десанта в аэропорт Симферополя во время захвата Крыма в 2014 году. В общем, она повторяла предыдущие стереотипные операции по смене режима. Рискованный подход к захвату столицы также напоминал неудачную попытку взять Грозный в 1994 году, когда во время первой чеченской войны многосторонний штурм в центре города закончился неудачей. В российских операциях часто в качестве начального шага использовался захват крупной авиабазы с последующим быстрым наращиванием воздушно-десантных сил, которые затем пытались закрепить политическое руководство и создать условия для проведения более масштабной операции сухопутных войск.

Перед вторжением российская разведка перебросила лазутчиков в Киев и его пригороды, включая Ирпень и Бучу. Мы все трое проводили полевые исследования в Украине и из интервью узнали, что перед вторжением была проведена масштабная работа по инфильтрации и поддержке, целью которой должно было стать обеспечение быстрого доступа российских воздушно-десантных войск и сил специального назначения к столице. Эти пророссийские диверсанты обозначали зоны высадки, пытались обеспечить безопасность инфраструктуры и выполняли другие вспомогательные задачи. Российская военная стратегия исходила из того, что спецслужбами в Украине были созданы все условия для молниеносного нападения, которое парализовало бы украинское руководство.

Однако этого не произошло. Российская разведка сильно переоценила свои возможности, так как украинская разведка и полиция смогли нейтрализовать важные элементы российской сети в ходе подготовки к операции. Кроме того, российские подразделения, осуществлявшие вторжение, по всей видимости, были плохо осведомлены о планах и контурах операции. Многие были удивлены тем, что их первоначальное развертывание на границе "для учений" перешло в сложную схему широкомасштабного вторжения, предусматривающую жесткие временные рамки и многочисленные направления атаки. Украинские военные предполагали, что российская атака будет сосредоточена на Донбассе, а не на масштабном вторжении на территорию всей страны, и расположили свои силы соответствующим образом. В результате обе стороны оказались в определенной степени удивлены тем, с чем им пришлось столкнуться в день начала войны.

Российская разведка сильно переоценила свои возможности, так как украинская разведка и полиция смогли нейтрализовать важные элементы российской сети в ходе подготовки к операции Фото: Скриншот

Сражение

Оперативный план России предусматривал стремительный воздушный десант на аэропорт "Гостомель", одновременное наступление механизированных войск на Киев из Беларуси с западной стороны Днепра и из России с восточной стороны реки.

Военный аэродром и база в Гостомеле, также известный как аэропорт Антонова, расположен вблизи города Гостомель Киевской области, примерно в 20 км к северо-западу от центра Киева с довоенной численностью населения около 17 500 человек. Военная авиабаза включала в себя взлетно-посадочную полосу длиной 3500 м, способную принимать самые крупные транспортные самолеты, несколько десятков одноэтажных и многоэтажных зданий, некоторые из которых достигали шести этажей, и два больших ангара. К юго-востоку от взлетно-посадочной полосы располагалась база 4-й бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Мы считаем, что российские военные выбрали Гостомель из-за его большой взлетно-посадочной полосы, расположения вдоль маршрута наступления механизированных войск, наличия удобной для обороны местности вокруг аэродрома и, вероятно, более слабой защиты по сравнению с другими близлежащими аэродромами, что позволило бы небольшой ударной группе захватить и удерживать аэродром достаточно долго для прибытия подкрепления по воздуху или земле.

На вооружении находились транспортные вертолеты Ми-8, предназначенные для перевозки военнослужащих ВДВ, ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и несколько старых ударных вертолетов Ми-24

В состав российского десанта входило около 34 вертолетов и от 200 до 300 российских военнослужащих-десантников из 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады и 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа. Оба подразделения входили в состав Воздушно-десантных войск России (ВДВ). На вооружении находились транспортные вертолеты Ми-8, предназначенные для перевозки военнослужащих ВДВ, ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и несколько старых ударных вертолетов Ми-24. Десант высадился из аэропорта ВД "Большой Боков" в Беларуси, примерно в 170 км к северу от Гостомеля. Задача заключалась в захвате аэропорта и создании воздушного моста для поддержки штурма столицы.

Мы полагаем, что российские военные рассчитывали на минимальное сопротивление в Гостомеле, поскольку для обороны столицы оставалось лишь небольшое количество украинских войск. 72-я механизированная бригада, которой была поручена оборона Киева, все еще находилась в пути из своего гарнизона к югу от города. Хотя многие украинские части начали движение еще накануне, к моменту прибытия аэромобильной ударной группировки в Гостомель они еще не успели занять запланированные оборонительные позиции.

Таким образом, на утро атаки для обороны аэропорта оставалось около 200 военнослужащих 4-й бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. Бригада быстрого реагирования — это новое подразделение, организованное по стандартам НАТО, объединяющее легкую пехоту, танки, артиллерию и разведывательные беспилотники. Украина ожидала, что основные усилия России будут сконцентрированы на Донбассе, поэтому большая часть бригады была переброшена на юго-восток. Оставшиеся для охраны аэродрома 200 человек — это в основном новобранцы и военнослужащие тылового эшелона, а не боевые солдаты. Поскольку пехота, танки, артиллерия и беспилотники были выведены на восток, для защиты аэродрома оставалось стрелковое оружие, старые переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" и как минимум одна буксируемая зенитная установка ЗУ-23-2 калибра 23×152 мм. Кроме того, аэродром поддерживался с воздуха двумя украинскими бомбардировщиками Су-24М и двумя истребителями Миг-29. Оставшаяся горстка офицеров больше напоминала тыловых администраторов, чем бойцов. Тем не менее, на эту небольшую группу легла огромная ответственность за оборону аэродрома.

Украина обладала крупнейшей в Европе сетью наземной ПВО с радиолокационным наведением, доставшейся ей в наследство от Советского Союза. Она состояла из трех бригад и двух полков систем С-300ПС/ПТ, бригады С-300В1, двух бригад "Бук-М1", нескольких модернизированных систем С-12, а также комплекса систем ПВО малой дальности "Оса" и модернизированных "Тор". Сеть ПВО в сочетании с мастерством операторов была, пожалуй, самой мощной из всех, с которыми приходилось сталкиваться ВВС России за последние десятилетия. За подавление и нейтрализацию этой сети отвечали Воздушно-космические силы России, но, по мнению аналитиков, воздушно-космические силы были в целом слабы в вопросах динамического целеуказания системам ПВО противника и своевременной оценки их боевого ущерба. Поэтому они использовали статический план поражения, нанося удары по заранее определенным целям в заранее установленное время. Таким образом, многие российские ракетные удары утром в день нападения были нанесены по стационарным объектам и заранее определенным целям, пропустив многие украинские системы ПВО, которые начали движение накануне. Мы считаем, что из-за этого первоначальное наступление российских войск оказалось гораздо менее успешным, чем ожидали военные.

Россияне начали атаку 24 февраля с нанесения предштурмовых ударов по городу, авиабазе и коридору проникновения. Около 6-7 часов утра две крылатые ракеты 3М14 "Калибр" нанесли удар по аэропорту Гостомель, но он оказался неэффективным. Одна из них не попала в казармы, а разворотила близлежащее поле, вторая прилетела в жилой дом. Российским воздушно-космическим силам удалось подавить лишь часть украинских средств ПВО. Другие атаки нацелились на украинское командование и управление, оставив украинским ВВС возможность оспаривать превосходство в воздухе.

Российские Воздушно-космические силы создали коридор для воздушной атаки, успешно поставив помехи на некоторые украинские радары и повредив или подавив два крупных объекта ПВО, обеспечивающих прикрытие реки Днепр к северу от города. В условиях ослабления украинской ПВО российские вертолеты пересекли белорусскую границу и вошли в воздушное пространство Украины примерно в 9:30 утра. Они летели вдоль Днепра на малой высоте, чтобы избежать действия украинских радаров, которые могли оставаться в рабочем состоянии. Они оставались незамеченными до тех пор, пока не приблизились к плотине Киевской ГЭС к северу от Киева около 10:30 утра. После того, как их заметили, украинские зенитные расчеты сбили два ведущих вертолета в районе плотины. Поврежденный Ка-52 совершил аварийную посадку у берега реки, а пораженный Ми-24 упал в реку. Вертолеты сопровождения выпустили тепловые ловушки и избежали дальнейших потерь.

Около 11 часов утра ударная группа приблизилась к аэропорту "Гостомель". По мере приближения ударные вертолеты развернулись на север — для поражения целей на аэродроме, а транспортные вертолеты — на юг, планируя высадить десант и обеспечить охрану казарм и объектов аэродрома. Украинский командир, 36-летний лейтенант Андрей Кулиш, не знал о приближении вертолетов, пока не услышал шум лопастей их винтов. Спустя несколько минут звук роторов был заглушен ракетным и пулеметным огнем боевых вертолетов.

Но сопротивление оказалось более жестким, чем ожидали русские. Кулиш направил свои небольшие силы на защиту аэродрома еще утром. Примерно 20 бойцов украинской Национальной гвардии защищали РЛС на северной оконечности аэродрома с помощью зенитных установок ЗУ-23-2, а остальные, включая несколько отрядов подкрепления Национальной гвардии, которые были отправлены на защиту аэродрома ранее утром, обороняли аэродром с боевых позиций на юге аэродрома. Украинские военные также перебросили на аэродром большие грузовики и другую технику, чтобы сделать его непригодным для взлета и посадки самолетов.

Призывники Национальной гвардии не сразу дали о себе знать. Когда один из вертолетов КА-52 совершал обстрел, один из солдат попытался поразить его из своего зенитно-ракетного комплекса 9к38 "Игла" с инфракрасным наведением, но российский вертолет был слишком близко. Когда вертолет пролетел мимо, он снова взял его на прицел и выстрелил. В результате прямого попадания вертолет упал на взлетно-посадочную полосу, случайно создав собой еще одно препятствие для посадки транспортных самолетов. Успешное боестолкновение вызвало подъем боевого духа среди украинских бойцов. Призывники тыловых эшелонов начали верить в то, что они действительно могут успешно сражаться с русскими. Это был первый, но не последний вертолет, который сбили эти солдаты. В течение следующих двух часов бойцы Национальной гвардии, используя ПЗРК, зенитные установки и стрелковое оружие, сбили еще два КА-52 и один Ми-8.

Несмотря на сопротивление, русские в конце концов перебросили на аэродром около 300 солдат ВДВ двумя волнами по 10 вертолетов в каждой. Высадившись на землю, солдаты, вооруженные только стрелковым оружием, пулеметами и переносными противотанковыми ружьями, выдвинулись для захвата аэродрома и прилегающих к нему сооружений. Несмотря на то, что эти конкретные подразделения ВДВ регулярно проходили тренировки по десантированию с вертолетов, нет никаких свидетельств того, что российские подразделения знали о плане заранее или имели время на его отработку. Равнинный аэродром к тому же не давал возможности укрыться российским солдатам, численность которых была слишком мала по сравнению с силами, необходимыми для контроля авиабазы такого размера.

Бойцы украинской Национальной гвардии, испытывавшие недостаток боеприпасов, закрепились в районе пункта расквартирования непосредственно перед вводом российских войск и готовились к отходу, исчерпав свой основной боезапас. По каким-то причинам призывники Национальной гвардии не смогли взять с собой боеприпасы, необходимые для длительного боя.

Тем не менее, солдаты Национальной гвардии Украины провели целенаправленный отход по относительно узкой улице авиабазы и смогли уйти, практически не пострадав. Украинцы утверждают, что в ходе боя не было ни одного погибшего или тяжело раненого. Тот факт, что они смогли так легко уйти, подтверждает это утверждение, поскольку им не пришлось замедляться для эвакуации раненых. А вот 20 солдатам срочной службы, охранявшим радар на северной окраине базы, повезло меньше. Окруженные лишь полями, не имеющими никаких скрытых путей отхода, они стали одними из первых военнопленных.

Около 13:00, спустя почти два часа после начала боя, русские окончательно закрепились на аэродроме, но положение их оставалось неустойчивым. Вертолеты вернулись в Беларусь, и солдатам ВДВ, не имеющим танков и артиллерии, пришлось оборонять авиабазу при ограниченной поддержке с воздуха, возможно, в составе двух штурмовиков Су-25, до прибытия подкрепления. Тем временем украинские войска проводили мобилизацию и имели решающее преимущество в боях вокруг столицы.

Первое российское подкрепление должно было прибыть по воздуху. Эти силы состояли из примерно тысячи солдат, которые были переброшены с авиабазы в Пскове (Россия), расположенной примерно в двух часах полета от Гостомеля. В начале дня эта группировка была погружена на 18 транспортных самолетов Ил-76 и, как оказалось, уже направлялась в Гостомель, но когда стало понятно, что русские не смогли быстро захватить и взять под охрану аэродром, полет был прерван. Это был переломный момент в начинающемся сражении, но причина, по которой российский десант отказался от своего плана усиления, неясна. Возможно, это произошло из-за обстрела аэродрома украинской артиллерией, в результате чего он стал непригодным для использования, или из-за общей неспособности российских ВДВ контролировать аэродром. Как вариант российские военные могли опасаться потери Ил-76 из-за украинского ПВО после того, как в ходе штурма было потеряно 6-7 вертолетов.

Второй группой российских подкреплений стали механизированные и бронетанковые войска, наступавшие на Киев из Беларуси по западному берегу Днепра. После того как первые российские механизированные войска пересекли границу Украины в 4 часа утра 24 февраля, им оставалось проехать всего около 130 км по шоссе, чтобы достичь Киева. По российскому плану, вероятно, предполагалось, что либо транспортные самолеты, либо механизированные войска достигнут аэропорта к позднему вечеру, но ни того, ни другого не произошло. Наступающие механизированные войска столкнулись трудностями, ведя бои в узком коридоре через Чернобыль и Иванков, а это означало, что в первую ночь российские ВДВ будут действовать самостоятельно.

Контратака

Украинские военные понимали стратегическую важность Гостомеля. Если бы российским войскам удалось удержать аэродром и установить воздушный мост, то столица оказалась бы под серьезной угрозой. Поэтому украинское военное руководство немедленно отдало приказ о контратаке с целью захвата аэродрома силами 80-й штурмовой, 95-й штурмовой, 72-й механизированной бригад и 3-го полка специального назначения Сил специальных операций (ССО). Для поддержки контрнаступления и защиты Киева, как и по всей стране в первые часы и дни вторжения, за оружие взялись добровольцы — ветераны и другие граждане Украины. Десантные силы наступали из Житомира с использованием вертолетов, а механизированные войска — по суше с военной базы в Белой Церкви, расположенной примерно в 97 км к югу от Гостомеля.

Около 15:30 президент Владимир Зеленский объявил: "Противник [десант] в [Гостомеле] блокирован, войска получили приказ на его уничтожение". Однако наступление началось только ближе к закату (около 17:30). Около 16:00 репортер CNN Мэтью Чэнс был удивлен тем, что российские военнослужащие ВДВ установили блокирующие позиции по периметру аэродрома. Незадолго до захода солнца началась украинская контратака, в ходе которой артиллерия и бомбардировщики Су-24 нанесли удары, направленные на ослабление российской обороны. В ходе штурма некоторые украинские военнослужащие отмечали, что российским бойцам ВДВ не удалось занять хорошие оборонительные позиции и их довольно легко вытеснить. По словам одного из украинских солдат, бой с минимально защищенными российскими войсками на аэродроме был похож на "видеоигру — просто стреляем и выбиваем их с наших позиций за пределами аэродрома".

Бои за Гостомель: видео бойца ССО

К вечеру украинские солдаты заявили, что, уничтожив множество десантников, они вернулись на аэродром, а оставшиеся отступили в лес к западу от аэродрома. К 9 часам вечера 4-я бригада быстрого реагирования опубликовала на своей странице в Facebook фотографию, на которой солдаты празднуют победу, но и их пребывание на аэродроме было недолгим. Украинцы знали, что с севера к ним приближаются российские механизированные войска и что у них не хватает боевой мощи для удержания аэродрома, поэтому они отступили. Но при отходе украинцы артиллерийскими и авиационными бомбардировками разрушили взлетно-посадочную полосу, сделав ее непригодной для использования в качестве воздушного моста для вторжения российских войск.

На следующее утро, 25 февраля, российские сухопутные войска достигли аэропорта и вновь взяли его под свой контроль. Группировка войск Восточного военного округа должна была прикрыть российскую воздушно-десантную операцию, окружить город с запада и не допустить подкрепления. Украинские официальные лица сначала опровергали заявления о том, что Россия контролирует аэропорт, но к концу дня украинские официальные лица признали это, а министр обороны заявил, что аэродром слишком поврежден, чтобы его можно было использовать.

Последствия и извлеченные уроки

Битва под Гостомелем стала, пожалуй, самым критическим сражением российско-украинской войны на сегодняшний день. Хотя украинские военные не смогли удержать контроль над аэродромом, призывники Национальной гвардии задержали штурм на достаточное время, чтобы Россия не смогла сразу же использовать аэропорт Гостомеля в качестве воздушного моста. Украинские войска, находившиеся к северу от города, также задержали наступление механизированных батальонов, наступавших из Беларуси на юг, что позволило украинским войскам провести контратаку и намеренно разрушить взлетно-посадочную полосу Гостомеля до такой степени, что она стала непригодной для использования.

Неудача под Гостомелем была усугублена медленным продвижением российских войск из Беларуси, что вынудило их попытаться захватить столицу без элемента внезапности, с многодневным отставанием от графика. Однако, судя по тому, как развивались события в течение следующего месяца — через серию, казалось бы, бессистемных и нескоординированных атак в Ирпене, Буче, Мощуне и других киевских пригородах, — можно предположить, что российское руководство не разработало серьезного альтернативного плана. В первую неделю войны Украина не обладала серьезными оборонительными силами на западном направлении от города, но российские военные не смогли воспользоваться этим, придерживаясь первоначального плана наступления из Гостомеля в центр города. Не удалось также завершить окружение города, что позволило украинским войскам укрепить оборону столицы.

В первую неделю войны Украина не обладала серьезными оборонительными силами на западном направлении от города, но российские военные не смогли воспользоваться этим, придерживаясь первоначального плана наступления из Гостомеля в центр города Фото: Скриншот

После неудачи с созданием воздушного моста и попыткой быстрой победы российские военные были вынуждены сражаться с украинскими войсками, закрепившимися в городской застройке вокруг Киева. Российские части, отдававшие предпочтение маневренной войне с механизированными соединениями, не имели достаточной подготовки и не смогли должным образом подготовиться к ведению боевых действий в условиях плотной городской застройки. Воздушно-десантные части, не имевшие навыков для эффективной работы в городских условиях, на практике были не более элитными, чем обычная российская пехота. Помимо проблем в городе, российские военные столкнулись с трудностями на путях снабжения. Украинские войска подорвали наземные коммуникации, идущие из Беларуси, взорвав мосты, затопив пойму реки к северо-западу от города и устроив засады. Проблема с обеспечением российских войск была вызвана не общим провалом в материально-техническом снабжении, а эффективными действиями украинских войск по сдерживанию продвижения российских войск из Беларуси, включая разрушение мостов и затопление пойм.

В течение следующего месяца украинская армия неуклонно сокращала численность российских войск, в итоге уничтожив наиболее подготовленные подразделения ВДВ и спецназа России. 25 марта российские военные объявили о выводе войск из под Киева (так и не войдя в его пределы), а к 1 апреля российские войска вышли из Гостомеля, отказавшись от своей цели — захватить столицу и быстро выиграть войну. К 6 апреля русские войска были полностью выведены из Киевской области. Отсутствие обученной пехоты и потери, понесенные в первые недели войны, окажут долгосрочное влияние на российскую кампанию 2022 года, приведя к структурному дефициту в живой силе, особенно в силах, способных вести боевые действия в городской местности.

К 1 апреля российские войска вышли из Гостомеля Фото: ГСЧС

Из этого сражения можно извлечь много уроков. Оно показало, что для проведения операций по нанесению глубоких ударов необходимо иметь достаточную огневую поддержку — артиллерию и/или авиацию. Не имея этого жизненно важного актива, российские войска оказались уязвимы перед огнем украинской артиллерии со стороны столицы, поскольку артиллерия не была включена в состав воздушного десанта. В результате ВДВ не смогли достаточно быстро захватить и закрепить аэродром, чтобы поддержать штурм столицы.

Бой также продемонстрировал важность достижения и удержания превосходства в воздухе на начальном этапе. Российские Воздушно-космические силы (ВКС) на первых порах добились определенных успехов в постановке помех радарам и подавлении стационарных объектов, однако после развертывания мобильных систем ПВО они оказались неэффективными. В первые дни войны они вынудили украинские системы ПВО переместиться, чтобы уцелеть, но через несколько дней наземные системы ПВО Украины вновь заработали и начали закрывать небо от российской авиации. Когда первоначальный план вторжения провалился, российские ВКС остались без возможностей, опыта и плана борьбы с украинской ПВО. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе российские ВКС добились успеха в борьбе с украинской ПВО, они не ставили в качестве основной задачи обучение уничтожению наземных средств ПВО, поскольку военные НАТО делали ставку на достижение превосходства в воздухе и отказались от наземной ПВО в структуре своих сил. Не сумев нанести нокаутирующий удар по ПВО Украины, российские войска не смогли добиться превосходства в воздухе, на которое они, вероятно, рассчитывали в течение всей войны.

Это ключевое сражение также иллюстрирует главенство политических предпосылок при формировании концепции операций и военной стратегии — в данном случае оно привело к пагубным результатам. Российские войска предприняли рискованную операцию, которая могла закончиться неудачей. Если бы они вторглись в Украину в качестве операции объединенных сил, предполагая длительную кампанию с применением обычных вооружений, результат был бы в лучшем случае неопределенным. Однако, несмотря на то, что многие российские предположения, заложенные в план вторжения, оказались в корне неверными, первоначальный штурм не был обречен на провал. Упорная оборона и контратака украинских войск под Гостомелем сыграли решающую роль в пресечении попыток российских войск провести обезглавливающее наступление. Если бы операция под Гостомелем прошла иначе и российские войска вошли в столицу в те ранние часы, это могло бы оказать эффект домино на ход всего вторжения.

Приведенные выше подробности представляют собой первую, черновую попытку воспроизвести последовательность событий. Но они показывают, насколько изменчива история и насколько важны происходящие в ней события. Действия отдельных командиров, солдат и гражданских оказали глубочайшее влияние на ход решающего сражения, определившего ход войны.

Об авторах

Лиам Коллинз — исполнительный директор Политического форума Мэдисона и научный сотрудник Фонда "Новая Америка". Он был директором-основателем Института современной войны в Вест-Пойнте, а с 2016 по 2018 год занимал пост советника по вопросам обороны Украины. Полковник спецназа в отставке, служил в Ираке, Афганистане, Боснии, на Африканском Роге и в Южной Америке. Является соавтором книги Understanding Urban Warfare.

Майкл Кофман — старший научный сотрудник Фонда Карнеги. Его исследования посвящены России, он специализируется на российских вооруженных силах, военной мысли, возможностях и стратегии. Ранее он занимал должность директора программы CNA по изучению России, а также работал в Институте современной войны, Центре Вильсона, Центре новой американской безопасности и Национальном университете обороны Министерства обороны.

Джон Спенсер — заведующий кафедрой изучения городских войн в Институте современной войны, содиректор проекта MWI "Городская война" и ведущий подкаста проекта "Городская война". Он двадцать пять лет прослужил пехотинцем, в том числе два раза побывал в Ираке. Автор книги Connected Soldiers: Life, Leadership, and Social Connection in Modern War и соавтор книги Understanding Urban Warfare.