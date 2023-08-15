"Наши горячие приветствия": украинские добровольцы уничтожили вражескую гаубицу "Мста-Б" (видео)

Вместе с установкой российские захватчики потеряли боекомплект. 2А65 "Мста-Б — это гаубица калибра 152 мм, способная поражать цели на расстоянии более 24 километров.

Украинские защитники лишили российских оккупантов советской гаубицы 2А65 "Мста-Б" и боекомплекта. Об этом пресс-служба 8-го отдельного батальона Аратта имени Андрея Гергерта УДА сообщила 15 августа в соцсетях.

"Наши горячие приветствия уничтожают полностью "Мста-Б" и б/к. Держим уровень температуры в аду для оккупантов", — говорится в посте.

Гаубица 2А65 "Мста-Б": что о ней известно

По данным "Милитарного", гаубица "Мста-Б" имеет калибр 152 мм и предназначена для ликвидации тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и других бронированных средств. Также она может быть полезной в разрушении оборонительных сооружений, подавлении живой силы и огневых средств, пунктов управления, средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Фото установки "Мста-Б" Фото: Милитарный

Серийное производство "Мста-Б" началось в 1987 году. Сейчас такие гаубицы находятся на вооружении у Украины и еще нескольких стран.

Технические характеристики 2А65 "Мста-Б":

максимальная дальность стрельбы — 24,7 километра;

минимальная — 6,5 метра;

скорострельность — 8 выстрелов в минуту;

масса осколочно-фугасного снаряда — 43,56 килограмма;

вес пушки — 7 тонн;

расчет — 6 человек.

Схема гаубицы "Мста-Б" Фото: Милитарный

Напомним, 7 августа командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассказал, что аэроразведчик с позывным "Вялый" помог артиллеристам в уничтожении вражеской гаубицы "Мста-Б". Операция проходила в районе Бахмута в Донецкой области.

Ранее, 4 июня, гаубицу 2А65 "Мста-Б уничтожили бойцы 26-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. Российские оккупанты установили ее среди густой растительности, надеясь, что зелень скроет установку.