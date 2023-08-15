Турция модернизируюет 11 военно-морских платформ противокорабельными ракетами Atmaca (видео)

Крылатые ракеты комплекса Atmaca с осколочно-фугасной боеголовкой весом 250 кг способны поражать цели на дистанции свыше 200 км, что и было показано в ходе многочисленных испытаний.

ВМС Турции приступили к реализации комплексной инициативы по оснащению 11 военно-морских платформ современными противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР) Atmaca к 2027 году. Инициатива будет реализована в рамках контракта между турецким оборонным аэрокосмическим холдингом Roketsan и технологической компании STM. Об этом сообщает издание Savunma Sanayi ST.

Хотя конкретные обозначения платформ не разглашаются, контракт между STM и Roketsan предполагает, что ракеты Atmaca могут быть легко интегрированы в корабли, построенные по контракту с STM. Это означает, что корветы класса Ada, фрегаты I класса и модернизированные корабли класса Barbaros могут быть оснащены ракетами Atmaca, что существенно повысит их боевые возможности.

Что известно о комплексах Atmaca

Ракетный комплекс Atmaca, разработанный турецким производителем Roketsan — достаточно мощное и универсальное средство для поражения морских целей. Обладая большой дальностью действия, превышающей 220 км, ракета Atmaca представляет существенную угрозу для целей, находящихся за пределами прямой видимости.

Пуск ракеты Atmaca

Новая ПКР оснащается малогабаритный турбореактивным двигателем турецкого производства KALE 3500.

Для точного наведения ракета использует сочетание передовых технологий — глобальную систему позиционирования (GPS), инерциальную навигационную систему, барометрический высотомер и радиолокационный высотомер. Включение активного радиолокационного искателя обеспечивает безупречную точность наведения на цель осколочно-фугасной боеголовки весом 250 кг.

Внешне Atmaca похожа на американскую ПКР Harpoon, отличие только в конструкции рулей и стабилизаторов.

Ракета уже прошла успешные испытания. В частности, еще в июле 2020 ракета безупречно поразила цель на дистанции 200 км, а после успешных испытаний в 2021 году комплекс был сертифицирован для установки на корветы класса Ada.

Ранее сообщалось, что турецкая компания Turkish Aerospace Industries провела модернизацию штурмовика Су-25 для Вооруженных сил Азербайджана с применением новейших технологий. В частности, самолет получил новую систему наблюдения, а также шифрованное программное обеспечение ANS/KKS.