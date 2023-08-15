"Проникновение": в Брянской области РФ заявили о боях с украинской ДРГ, есть раненый

По словам губернатора Александра Богомаза, ВС РФ совместно со спецназом Росгвардии и ФСБ отбили атаку, которая якобы была направлена с территории Украины.

Глава Брянской области России Александр Богомаз заявил о предотвращении попытки проникновения в регион диверсионно-разведывательной группы из Украины. Об этом он 15 августа сообщил в своем Telegram-канале.

Российский чиновник утверждает, что силы безопасности России успешно предотвратили инцидент в районе села Курковичи, расположенного в муниципальном округе города Стародуб.

"В данный момент Вооруженными силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области и спецподразделениями управления Росгвардии по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации", — заявил Богомаз.

Сперва российский губернатор заявил, что инцидент не привел к человеческим жертвам, но из-за обстрела пострадало сельскохозяйственное животное. Также пострадали производственные помещения и автомобиль. Однако позже он сообщил о ранении гражданского.

"По уточненной информации, в результате действий "украинских националистов" пострадал работник сельхозпредприятия. В настоящее время он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сообщил Богомаз.

Село Курковичи находится в непосредственной близости от границы с Черниговской областью Украины.

Курковичи на карте Фото: Скриншот

Отметим, что добровольцы, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины — "Русский добровольческий корпус" и Легион "Свобода России"", ранее принимавшие ответственность за инциденты в Брянской и Белгородской областях, не сообщали о недавних рейдах на территорию России.

Реакция Украины

Отметим, что в командовании Вооруженных сил Украины не комментировали информацию российского чиновника. Впрочем, украинские официальные лица неоднократно подчеркивали, что не ведут боевые действия на территории других государств и России в частности.

Напомним, 9 августа росСМИ сообщали, что крупный фанерный завод в Брянской области якобы попал под обстрел. Также были повреждены несколько жилых домов.

Ранее, 31 июля, сообщалось, что в Брянской области неопознанный беспилотник атаковал город Трубчевск. По данным журналистов, в результате падения дрона в здании полиции выбило окна.