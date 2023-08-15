В ВСУ рассказали, какую российскую ракету не удалось ни разу перехватить в небе (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, справиться с уничтожением российского объекта в небе может только система Patriot, однако за полтора года войны еще не было такого шанса.

Российская Федерация продолжает атаковать мирные города Украины из практически всего вооружения, которое есть у них в арсенале. Украинская система ПВО пока что может перехватывать не все из них. Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 15 августа.

По его словам, речь идет о гиперзвуковой ракете Х-22. Именно ее запустили российские оккупанты во время обстрелов мирных городов Украины 15 августа.

Даже несмотря на тот факт, что ракеты Х-22 считаются крылатыми, они также являются сверхзвуковыми и летят около 4 тысяч километров в час. На цель они заходят по баллистической траектории, что значительно усложняет возможность их уничтожения. Это способны делать только комплексы "Patriot".

"Ни одна из ракет Х-22 не была уничтожена вообще, а не только сегодня", — заявил Юрий Игнат.

В Воздушных силах также отметили, что такие ракеты атаковали 15 августа и Донецкую область. Из шести самолетов Ту-22М3 было выпущено 4 ракеты Х-22. Всего было выпущено по городам 24 ракеты, а средства ПВО ликвидировали 16 из них.

"Да, хотелось бы уничтожить больше, достичь того результата, который был накануне, когда в зоне ответственности ОК "Юг" был 100% результат перехвата ракет. Но 16 из 24 – это тоже достаточно высокий результат", – подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 15 августа сообщалось, что в ВСУ призвали украинцев не ждать обстрелов 24 августа. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, у украинцев много замечательных дат, которые отмечаются. Тактика обстрелов оккупантов регулярно меняется и атаки происходят даже не в праздник.