Морские пехотинцы за сутки уничтожили 19 военных ВС РФ и 33 БПЛА оккупантов (инфографика)

Украинские военные также ликвидировали 4 единицы техники и одну систему противовоздушной обороны армии РФ.

В командовании военно-морских сил (ВМС) ВСУ отчитались об успехах на фронте за сутки 14 августа. Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые входят в состав группировок продолжали выполнять задачи по отпору полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации", — отметили в сообщении.

Так, за прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено:

19 оккупантов;

1 миномет;

1 боевую бронированную машину;

3 единицы автомобильной техники;

1 артиллерийскую систему;

1 средство ПВО;

2 хранилища с боеприпасами;

33 квадрокоптера.

Фото: ВМС ВСУ

К слову, 15 августа украинские защитники лишили российских оккупантов советской гаубицы 2А65 "Мста-Б". Вместе с установкой российские захватчики потеряли боекомплект. Бойцы 8-го отдельного батальона Аратта имени Андрея Гергерта показали зрелищное видео уничтожения техники.

Ранее, 15 августа Силы специальных операций ликвидировали четыре единицы российской техники. Сначала авиаразведка обнаружила технику противника. Впоследствии произошло уничтожение ЗРК "Стрела-10", тягача с гаубицей и КАМАЗа . Локацию, где состоялась успешная операция, не указали.

Напомним, что 15 августа Фокус опубликовал обновленный список уничтоженной техники российской армии, в частности было уничтожено 41 единицу техники, среди них 13 танков.