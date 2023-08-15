"Поверхностный взгляд": Данилов опроверг заявления, что контрнаступление "стоит на месте"

По словам секретаря СНБО, украинские военные ежедневно продвигаются вперед и занимают новые позиции. Это можно заметить по сводкам Генштаба о потерях противника.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал разговоры о том, что контрнаступление ВСУ якобы остановилось. Это "поверхностный взгляд". Об этом он заявил в интервью Ilsussidiario 15 августа.

По его словам, украинские военные ежедневно рушат планы российских оккупантов и занимают новые позиции. Это может подтвердить сводка потерь ВС РФ, которая каждое утро публикуется Генштабом.

Поэтому все разговоры о якобы медленном продвижении являются "поверхностным взглядом" на войну.

"Трудно назвать стабильностью ежедневное уничтожение одной или нескольких рот россиян и их тылов, ликвидация узлов связи, арсеналов и командных пунктов", — заявил секретарь СНБО.

Отдельно Алексей Данилов отметил, что процесс распада Российской Федерации также начался, а война в Украине лишь ускоряет конец правления Владимира Путина.

В результате этой войны Украина восстановит свою территориальную целостность и ни у кого не должно быть сомнений на этот счет.

"Лучшей гарантией территориальной целостности будет полное и безоговорочное возвращение всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск, под контроль украинских властей", — уточнил секретарь СНБО.

Напомним, 15 августа сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что Украина может внести изменения в "формулу мира" Владимира Зеленского. При этом, основные принципы в виде вывода российских военных с нашей территории и возвращения на границы 1991 года останутся на месте.