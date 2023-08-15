"Не сложилось понимание": у Зеленского ответили на заявления НАТО об Украине

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, заявления об отказе от захваченных территорий от представителей Альянса говорят о том, что часть политических элит на Западе до сих пор не понимает природу войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался о заявлениях главы офиса генсека НАТО о том, что Украина может стать членом Альянса, если откажется от своих территорий, описав его как "очень странное предложение". Об этом он заявил 15 августа в комментарии российскому оппозиционному изданию "Медуза".

"Оно [заявление] по-прежнему символизирует, что у части политических элит так и не сложилось полное понимание ситуации, полное понимание природы войны. Я бы даже больше сказал, это явно ложится в логику сценария "заморозки", столь желаемого Россией" — поделился советник главы офиса президента Украины в беседе с "Медузой".

Подоляк утверждает, что подобное "решение" не принесет окончания последующим трагедиям, эскалациям и атакам со стороны РФ. Поэтому, по его словам, продолжать поиск путей избегания ответной реакции на главный вызов "сегодняшнего времени крайне" — "крайне нелепо".

"Крайне нелепо пытаться откровенно перенести войну на следующее поколение и не менее нелепо открыто признавать свое поражение", — цитирует "Медуза" Подоляка.

Что сказал глава офиса генсека НАТО и как отреагировали в Украине

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен предположил, что в случае территориальных уступок России, Украина могла бы получить членство в альянсе.

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что Киев не согласен на торговлю своими территориями.

"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России", — заявил Николенко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал высказывание представителя НАТО "странным вбросом".

"Какой-то клерк из НАТО рассказывает, что нам нужно рассмотреть вопрос уступки наших территорий в обмен на членство в Альянсе. Странный такой вброс. Абсолютно непонятно, для чего это сделано," — заявил Данилов.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова Йенссена "любопытными" и назвал все территории Украины "в высшей степени спорными".