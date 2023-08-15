Треть актеров уже на войне: в Одессе может закрыться Украинский театр из-за мобилизации (видео)

Журналисты утверждают, что сейчас среди творческого состава театра осталось только 9 мужчин, а актера Павла Чирву мобилизовали тогда, когда он участвовал в девяти спектаклях из 10. Поэтому после такого значительного недостатка актерского состава, театр может закрыться.

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени В. Василька не может получить бронирование для военнообязанных актеров, несмотря на многочисленные обращения в областной территориальный центр комплектования (ТЦК). Об этом сообщает издание"Суспільне".

Актер и исполняющий обязанности главного режиссера Александр Самусенко рассказал, что треть творческого состава театра пока защищает Украину, а актеров мужчин осталось девять. Он отметил, что театр обращался для получения бронирования для работников, но результата нет.

"Планировали спектакль "1900". Наш завлит Светлана сделала перевод, прекрасный, невероятный этого спектакля и вот актер театра, Заслуженный актер Украины Павел Чирва, пошел распечатать текст для того, чтобы пойти ко мне на репетицию, и был задержан сотрудниками ТЦК. Его заставили выключить мобильный телефон, он сейчас находится в армии. Театр получил письмо, в котором главный военкомат Приморского района дал ответ, что ТЦК не превышает свои полномочия", — рассказал он.

Фото: Суспільне

Заведующая литературно-драматической части театра Светлана Бондарь отметила, что Павел Чирва начал работать в Украинском театре в 2022 году и был привлечен в девяти спектаклях из десяти, которые сейчас показывают в театре.

"Павел работает в нашем театре год, то есть он пришел на место тех ребят, которые ушли в армию еще в марте, в феврале. И он очень много вводился за этот год. Он провел колоссальную работу. То есть ввестись на девять ролей, ну спросите любого актера, это работа трех-четырех лет, а он был вынужден это сделать в течение года. Если тенденция будет сохраняться, то есть если действительно армия не сможет обойтись без актеров Украинского театра, то просто театр будет вынужден перестать существовать", — подчеркнула она.

Фото: Суспільне Одеса

В то же время заслуженная артистка Украины Нинель Наточа сказала, что актеры, которые работают в театре не дезертиры и их работа очень важна.

"Наши ребята, которые выходят на сцену, это не дезертиры. Это ребята, которые на юге страны держат украинский театр, и их работа есть здесь, и она также очень важна. Не надо никому рассказывать о том, что Одесса была и много еще остается русскоязычным городом и что это стратегически важно для нашей страны, чтобы именно на юге был украинский театр", — отметила она.

В издание "Суспільне" сообщили, что обратились за комментарием в Одесский областной центр комплектования и социальной поддержки по этой ситуации и сейчас ждут ответа.

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