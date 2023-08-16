СМИ показали, как выглядит "Мрія" спустя полтора года после уничтожения (фото)

Самолет Ан-225 не подлежит восстановлению после удара ВС РФ, однако его хвостовое оперение может быть использовано при создании нового авиалайнера, а несколько двигателей уже установлены в качестве запасных в Ан-124 "Руслан".

В сети появились снимки крупнейшего в мире самолет Ан-225 "Мрія", уничтоженного Вооруженными силами Российской Федерации в аэропорту Гостомель в феврале 2022 года. Кадры разрушенного самолета опубликовал портал Avianews.com.

"Мрія" была построена в единственном экземпляре. Сообщается, что на предприятии "Антонов" с Ан-225 снимают детали, которые могут пригодиться в строительстве нового авиалайнера, если будет принято соответствующее решение.

Ан-225 "Мрія" спустя полтора года после уничтожения Фото: aerovokzal.net

Как отмечают авторы статьи, самолет получил столь серьезные повреждения, что его ремонт стал невозможным. В результате атаки оккупантов была уничтожена кабина пилотов со всем оборудованием, носовая секция фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла.

У Ан-225 уже демонтировали хвостовое оперение, которое может быть использовано при создании другого Ан-225. Речь идет о небольших "крылышках" в хвостовой части самолета, которые носят название "стабилизаторы".

У Ан-225 демонтировали хвостовое оперение Фото: aerovokzal.net

При этом специалисты уже нашли применение двигателям Д-18Т, которыми также оснащены транспортные воздушные судна Ан-124 "Руслан".

Всего удалось отремонтировать три из шести двигателей "Мрії". Два из них сейчас служат запасными двигателями для Ан-124, которые задействованы в транспортировке оружия для Украины.

Ан-225 "Мрія" не подлежит восстановлению Фото: aerovokzal.net

Напомним, что по данным СМИ от 16 марта, самый большой грузовой в мире АН-225 "Мрія", который разрушили российские оккупанты, должны были эвакуировать в Германию, но ряд факторов не дал этого сделать.

Сотрудники Национальной полиции 5 апреля сообщили бывшему гендиректору госпредприятия "Антонов" о подозрении в служебной халатности, которая привела к уничтожению самолета АН-225 и государственному ущербу на сумму более 8,4 млрд гривен.