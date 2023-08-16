В ВСУ заметили танк Challenger 2 с "мангалом": почему это может быть эффективно (фото)

Эксперты подчеркивают, что потребность в защите танков от дронов-камикадзе существует, и во Франции и Германии работали над своими "козырьками". Поэтому вопрос заключается не в том, нужна ли надстройка, а в том, как ее сделать функциональной.

В сети появилась фотография танка Challenger 2, на башне которого установлена решетка. Об этом сообщает телеграм-канал "НІП Тиск".

На фотографии изображен британский танк Challenger 2. На его башне установлена прямоугольная решетка, которая также известна под названием "мангал". В сети разгорелись жаркие дискуссии относительно того, почему в ВСУ пошли на такой шаг, потому что российские "клетки" высмеивались, как в сети, так и в СМИ.

Редактор военной рубрики Фокуса Игаль Левин отмечает, что с россиян смеялись, потому что они позиционировали себя как "вторая армия мира", и они угрожают всем "ядерным пеплом". Сами "мангалы" и надстройки используют даже в израильской армии. Например, на танках Merkava. Более того, армии Израиля приходилось навешивать мешки с песком на БТР M113, потому что надо было идти на любые ухищрения, чтобы повысить выживаемость на поле боя. Позволить себе не устанавливать "мангалы" могут американцы, которые имеют 900 млрд долларов военного бюджета и могут поднять в небо боевую авиацию, чтобы уничтожить любую угрозу.

М113 с мешками песка Металлическая противокумулятивная цепь на танке Merkava

"Украина никогда не говорила, что ее армия самая мощная и "аналоговнетная", украинская армия борется за независимость своего государства. Когда речь идет о сохранении нации, то любые средства хороши, если они работают, особенно, когда ты не вторая армия мира, или когда у тебя не бесконечное количество боевых самолетов", — отмечает Левин.

Автор танкового блога BTVT.info Андрей Тарасенко также приводит данные, что разработка "козырьков" на танках происходила и для немецкого Leopard 2, и для французского Leclerc. Задача, которую ставили перед собой немецкие инструкторы, заключалась в том, чтобы защитить танк от атак с воздуха. Для этого предлагалось создать многослойный "козырек", который можно будет поднимать и опускать в боевое положение.

Козырек для Leopard 2

"Мангалы" вызывают смех не из-за того, что они не нужны или бесполезны. А из-за примитивности их конструкции и непродуманности их исполнения. Прежде всего, огромные мангалы повышают заметность танка — его заметят задолго до того, как он сам сможет кого-то обнаружить", — объясняет эксперт.

Также он приводит пример козырька для Leclerc с поворотным механизмом под названием Giat. Заметность танка не увеличивается, а люки боевой машины дополнительно защищены.

Giat для Leclerc Giat для Leclerc

Напомним, 15 августа СМИ писали, что РФ на форуме "Армя-2023" показала модернизированные танки с "мангалами" на башне.

17 июля в сети показали российскую БМП, которая имеет круговую надстройку вокруг корпуса из сеток и решеток.